Imagen de la sede de la Fiscalía de Menores de Burgos

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Burgos

Investigan una presunta agresión sexual a un menor de edad en un piso tutelado de Burgos

La supuesta víctima tiene 11 años y el presunto autor, 14 y ambos residían en el mismo hogar de acogida, aunque en habitaciones distintas.

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La Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales de la Junta de Castilla y León, la Fiscalía de Menores y la ONG Nuevo Futuro investigan un presunto caso de agresión sexual entre dos menores que convivían en un piso tutelado de Burgos.

La supuesta víctima tiene 11 años y el presunto autor, 14 y ambos residían en el mismo hogar de acogida, aunque en habitaciones distintas.

Fuentes de la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales de la Junta han confirmado a EL ESPAÑOL de Castilla y León que tienen "constancia del supuesto caso".

Agentes de la Policía Nacional en imagen de archivo

Según esas mismas fuentes, "la madre de la supuesta víctima lo puso en conocimiento de la Policía el domingo y el caso está en manos del Juzgado y Fiscalía".

El menor de 11 años ya ha sido explorado en el hospital y el informe forense ha sido remitido al Juzgado. Como medida cautelar, las administraciones y la entidad gestora del recurso han separado a ambos chicos.

Trasladado a otro piso tutelado

"La ONG Nuevo Futuro ha trasladado a la supuesta víctima, un menor de 11 años, a otro piso tutelado de la ciudad", han añadido a este medio esas mismas fuentes de la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales de la Junta de Castilla y León.

Los objetos intervenidos a los dos hombres detenidos por la Policía Nacional

El piso donde habrían ocurrido los presuntos hechos pertenece a la ONG Nuevo Futuro, que gestiona hogares de acogida para menores con medida de protección.

En la provincia de Burgos mantiene tres centros, dos en la capital y uno en el municipio Aranda de Duero, con un total de 18 plazas.

El niño llevaba unos dos meses en el recurso y los hechos investigados se habrían producido en el último mes. El caso permanece abierto a la espera de las diligencias judiciales y fiscales.