Investigan una presunta agresión sexual a un menor de edad en un piso tutelado de Burgos

Imagen de la sede de la Fiscalía de Menores de Burgos Google Maps

La Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales de la Junta de Castilla y León, la Fiscalía de Menores y la ONG Nuevo Futuro investigan un presunto caso de agresión sexual entre dos menores que convivían en un piso tutelado de Burgos.

La supuesta víctima tiene 11 años y el presunto autor, 14 y ambos residían en el mismo hogar de acogida, aunque en habitaciones distintas.

Fuentes de la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales de la Junta han confirmado a EL ESPAÑOL de Castilla y León que tienen "constancia del supuesto caso".

Según esas mismas fuentes, "la madre de la supuesta víctima lo puso en conocimiento de la Policía el domingo y el caso está en manos del Juzgado y Fiscalía".

El menor de 11 años ya ha sido explorado en el hospital y el informe forense ha sido remitido al Juzgado. Como medida cautelar, las administraciones y la entidad gestora del recurso han separado a ambos chicos.

Trasladado a otro piso tutelado

"La ONG Nuevo Futuro ha trasladado a la supuesta víctima, un menor de 11 años, a otro piso tutelado de la ciudad", han añadido a este medio esas mismas fuentes de la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales de la Junta de Castilla y León.

El piso donde habrían ocurrido los presuntos hechos pertenece a la ONG Nuevo Futuro, que gestiona hogares de acogida para menores con medida de protección.

En la provincia de Burgos mantiene tres centros, dos en la capital y uno en el municipio Aranda de Duero, con un total de 18 plazas.

El niño llevaba unos dos meses en el recurso y los hechos investigados se habrían producido en el último mes. El caso permanece abierto a la espera de las diligencias judiciales y fiscales.