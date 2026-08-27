Herido tras salirse de la vía y dar vueltas de campana con un todoterreno en un pueblo de Burgos

Un hombre de unos 35 años ha resultado herido tras sufrir un accidente de tráfico en la localidad burgalesa de Llano de Bureba, como ha informado el Servicio de Emergencias 112.

El suceso se ha producido a las 18:25 horas cuando se informaba de la salida de vía y vueltas de campana de un vehículo todoterreno en el kilómetro 5 de la BU-B-5103.

Se ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y a Emergencias Sanitarias-Sacyl que ha enviado recursos para atender al varón.

Además, a las 18:00 horas se ha registrado otro aviso de un accidente en el kilómetro 13 de la carretera BU-30 en el término municipal de Burgos tras un golpe por alcance entre un camión y un turismo.

Se ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y a Emergencias Sanitarias Sacyl que ha enviado recursos para atender a una mujer de unos 65 años que se encontraba mareada.