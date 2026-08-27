Herido un hombre tras una agresión con arma blanca en Burgos

Un hombre de unos 40 años ha resultado herido tras sufrir una agresión con arma blanca en Burgos, como ha informado el Servicio de Emergencias 112.

El suceso se ha producido a las 17:12 horas y la Policía Local de Burgos ha indicado que el suceso se ha producido en el Camino Casa de la Vega con calle Blanca de Castilla.

Se ha solicitado asistencia para el varón herido y se ha trasladado el aviso a la Policía Nacional y también a Emergencias Sanitarias-Sacyl que ha enviado recursos al lugar.

Emergencias Sanitarias Sacyl ha enviado una unidad medicalizada de emergencias (UME) para atender al hombre herido que ha sido dado de alta in situ.