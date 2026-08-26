DIRECTO | Un incendio en Salas de Bureba sube a nivel 1 tras coger velocidad al alcanzar una zona arbolada

La Junta de Castilla y León ha declarado el nivel 1 en un incendio en Salas de Bureba, en la provincia de Burgos.

Un fuego que se ha iniciado a las 15:55 horas y con un índice de gravedad potencial 1 al peligrar masas arboladas de más de 30 hectáreas.

Un total de 20 medios se han desplegado para tratar de sofocar el fuego, en el que intervienen tres helicópteros/hidroaviones, tres cuadrillas terrestres, y cuatro agentes medioambientales, entre otros efectivos.

Según ha informado la Junta, el incendio ha cogido velocidad e intensidad al alcanzar la zona arbolada.

Asimismo, indica que se espera viento constante de 30 km/h y rachas de 50 km/h, con alta inestabilidad hasta las 20:00 horas. La humedad relativa del 20 % aumentará considerablemente de madrugada, según la Junta.