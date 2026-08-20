El pueblo que logra ser Bien de Interés Cultural tras 50 años de espera: tiene mercado, palacios y casas señoriales del siglo XVI

Espinosa de los Monteros ya tiene el reconocimiento que llevaba décadas esperando.

La localidad burgalesa ha sido declarada Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de Conjunto Histórico, una protección que pone en valor uno de los núcleos con mayor riqueza arquitectónica de Las Merindades.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobó este jueves la declaración definitiva. Con ella, Espinosa de los Monteros queda reconocida oficialmente como un conjunto que conserva un importante legado de la historia de Las Merindades y de Castilla.

La declaración afecta al conjunto de la villa, en el norte de Burgos y junto al límite con Cantabria.

Espinosa de los Monteros tiene una población de 1.648 habitantes según los datos oficiales más recientes.

En sus calles se conserva la huella de siglos de historia, con palacios, torres defensivas, casas señoriales y edificios de arquitectura tradicional.

Entre los elementos más destacados aparecen la Torre de los Azulejos y la Casa de los Cubos, dos ejemplos de arquitectura de carácter fortificado.

También forman parte del patrimonio de la localidad la Casa Palacio de los Fernández-Villa, la Torre Pumarejo y la Torre de Cantimplor, todos ellos declarados BIC con categoría de Monumento.

El conjunto histórico conserva además edificios de gran valor aunque no tengan esa misma catalogación.

Es el caso de la iglesia de San Nicolás, la más antigua de Espinosa de los Monteros, y de la iglesia de Santa Cecilia, construida en el siglo XVI.

La declaración también reconoce la singular estructura urbana de la villa.

El trazado está marcado por grandes parcelas en las que, en numerosos casos, se levanta un único edificio. Algunas de ellas cuentan además con jardines o huertas en la parte posterior.

Palacios, torres y casas burguesas

El patrimonio de Espinosa de los Monteros refleja la evolución económica y social de la localidad. Junto a los grandes palacios aparecen edificios de arquitectura popular y viviendas entre medianeras.

En calles como Monteros o Progreso se conservan construcciones posteriores vinculadas a la burguesía local.

Sus fachadas destacan por las galerías con cerramientos de madera y vidrio, una de las imágenes características de la arquitectura de la villa.

La historia de Espinosa se remonta posiblemente al siglo X. La localidad fue escenario de distintos acontecimientos relevantes a lo largo de la Edad Media y la Edad Moderna.

En 1501 recibió el privilegio de celebrar mercado cada martes.

Más de un siglo después, en 1627, el rey Felipe IV le concedió el título de villa. Estos hitos favorecieron su desarrollo social y económico, ligado durante siglos a la agricultura y la ganadería.

La declaración aprobada ahora por la Junta pone fin a un expediente que se inició en 1972, hace más de cinco décadas.

La nueva protección pone el foco no solo en edificios concretos, sino también en el conjunto formado por sus calles, parcelas y construcciones.

Un patrimonio que permite entender cómo la villa fue creciendo y transformándose a lo largo de los siglos.