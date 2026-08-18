Tres heridos trasladados al hospital tras caer un turismo por un terraplén en la A-62

Tres personas, una mujer y un varón de unos 20 años y otro hombre de 65, han resultado heridos tras la salida de vía de un turismo que ha caído por un terraplén en el punto kilométrico 31 de la A-62 en Villaquirán de los Infantes (Burgos), como ha informado el 112.

El suceso se ha producido a las 10:36 horas de esta mañana de martes, 18 de agosto, y desde el centro de Emergencias daban aviso a Tráfico de Burgos y a Sacyl que ha movilizado, entre otros recursos, un helicóptero medicalizado.

Finalmente, además del helicóptero, se han enviado tres ambulancias de soporte vital básico.

Las tres personas heridas han sido atendidas por el equipo médico del helicóptero y posteriormente trasladadas en ambulancia al hospital de Burgos.