Muere un niño de 10 años tras ser atropellado por un tractor en Espinosa de los Monteros

Tragedia en la comarca de Las Merindades. Un niño de unos 10 años ha fallecido tras sufrir un atropello por un tractor en el centro urbano de Espinosa de los Monteros (Burgos).

El trágico suceso tuvo lugar a las 22:31 horas de la pasada noche en la plaza Sancho García del municipio burgalés.

Tras recibir el aviso de que el menor había sido arrollado por el vehículo agrícola y se encontraba inconsciente sobre la calzada, el Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León movilizó de inmediato a la Guardia Civil de Tráfico, al COS de la Guardia Civil de Burgos y a los recursos de Emergencias Sanitarias (Sacyl).

A pesar del rápido despliegue de los servicios sanitarios y de que el menor fue evacuado de urgencia hacia el Hospital Universitario de Cruces, en Vizcaya, finalmente no se pudo hacer nada por salvar su vida y se confirmó su fallecimiento a causa de la gravedad de las lesiones.

La triste noticia ha causado una enorme conmoción en la localidad.

A través de un comunicado oficial, el Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros ha querido expresar su más sentido pésame y todo su cariño a los allegados del pequeño en estos momentos de profundo dolor. Además de convocar a sus vecinos en un minuto de silencio en memoria del pequeño, mañana lunes 17 de agosto en la Plaza de Sancho Gracia, la misma ubicación donde tuvo lugar del trágico accidente.