Un minuto y 24 segundos para el recuerdo: la villa burgalesa que vibró con el eclipse total

Lo vivido este miércoles en Medina de Pomar no se va a olvidar fácilmente.

La ciudad burgalesa se convirtió en un escenario de película para contemplar el eclipse total de Sol, un regalo astronómico que transformó por completo el atardecer y sumergió a la villa en una penumbra casi surrealista en pleno mes de agosto.

El goteo de gente comenzó a sentirse desde bien temprano.

Vecinos y visitantes se fueron repartiendo con calma por los 15 puntos que había preparado el Ayuntamiento en parques y parcelas municipales, convertidos por unas horas en miradores improvisados para no perderse detalle y evitar aglomeraciones.

El plato fuerte llegó a las 20:27 horas.

La Luna tapó del todo al Sol y Medina de Pomar se quedó a oscuras durante un minuto y 24 segundos mágicos. El mercurio cayó de golpe, la corona solar brilló en lo alto y el silencio se rompió con los aplausos y la emoción de todos los que miraban al cielo con las gafas puestas.

El espectáculo fue el broche perfecto a la campaña 'Medina de Pomar, Vive el Eclipse' que el Consistorio llevaba meses preparando.

Y es que lo del 12 de agosto fue un evento único con todas las letras: según los astrónomos, para volver a ver un eclipse total de Sol desde Medina habrá que esperar hasta el 17 de noviembre de 2180.

Vamos, 154 años, por lo que las imágenes que quedan guardadas ya forman parte del libro de historia de la ciudad.