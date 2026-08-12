"Son científicos que vienen a trabajar": Villalibado se vuelca con la expedición de la NASA protegida por la Guardia Civil

Proteger los telescopios de la NASA en un pueblo burgalés de apenas unas casas no es algo que se vea todos los días.

La Guardia Civil ha desplegado un operativo especial en Villalibado —una pequeña pedanía de Villadiego, a 50 kilómetros de Burgos— para vigilar los pasos de la treintena de científicos de la agencia estadounidense y del Exploratorium de San Francisco que se han desplazado hasta allí para retransmitir al mundo el eclipse solar total de este 12 de agosto.

El dispositivo se centra en blindar la valiosa infraestructura técnica y los equipos instalados al pie de la iglesia románica de El Salvador, del siglo XII, desde donde la NASA emitirá el fenómeno en directo para millones de personas.

En este antiguo pueblo despoblado, hoy reconvertido en el complejo rural Las de Villadiego, el evento ha colgado el cartel de lleno absoluto.

Su propietario, Juan Ansótegui, confirma que la ocupación roza el 100%, impulsada casi en su totalidad por visitantes extranjeros, sobre todo estadounidenses vinculados a la propia expedición de la NASA.

Durante estas intensas jornadas, el trabajo en el complejo ha sido frenético para volcarse en la atención a las decenas de expertos espaciales.

"Se está desarrollando con normalidad. Son científicos que vienen a trabajar y hoy ya se termina todo esto", explica Ansótegui entre fogones, inmerso en pleno servicio de comidas para la expedición internacional.

Ante esta concentración inédita de medios y expertos, los agentes de la Guardia Civil no solo custodian el instrumental científico, sino que también ordenan los accesos y el tráfico en la zona ante la marea de curiosos y apasionados de la astronomía que se han acercado a la comarca para presenciar este momento histórico.