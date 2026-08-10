Un turismo arrolla a un hombre que colocaba la baliza tras una avería en la A-62 en Burgos

Un baliza V16 en lo alto de un coche. El ESPAÑOL

Un hombre resultó arrollado este lunes por un turismo mientras, al parecer, colocaba la baliza tras sufrir una incidencia en la carretera en la A-62, a la altura del término municipal de Buniel (Burgos).

El suceso tuvo lugar en torno a las 20:57 horas, en el kilómetro 13 de la A-62, en sentido Burgos, según informó el Centro de Emergencias Castilla y León 1-1-2.

La llamada alertó de que un turismo había atropellado a un varón que se encontraba en ese momento señalizando la situación mediante la colocación de una baliza.

Tras recibir el aviso, el centro de emergencias dio traslado de la incidencia a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizaron los recursos necesarios para atender el incidente.

Un motorista herido en otro accidente

Por otra parte, poco antes, a las 20:04 horas, el 1-1-2 recibió un aviso por una colisión entre un turismo y una motocicleta en el punto kilométrico 1 de la BU-800, en Burgos.

Como consecuencia del accidente, resultó herido el motorista, un varón de unos 40 años, que estaba siendo atendido en el lugar por personal sanitario.

El Centro de Emergencias avisó de este segundo siniestro a la Policía Local de Burgos, al Cuerpo Nacional de Policía (CNP) y a Emergencias Sanitarias-Sacyl.

Ambos accidentes se produjeron con menos de una hora de diferencia y movilizaron a los servicios de emergencia y seguridad para atender a los afectados y garantizar la seguridad en las vías.