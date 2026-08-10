Leiva revoluciona La Plaza del Trigo con una aparición sorpresa junto a La M.O.D.A. en el Sonorama Ribera

La Plaza del Trigo de Aranda de Duero volvió a escribir este domingo una de esas páginas que ya forman parte de la mitología del Sonorama Ribera.

Lo que se anunciaba como el habitual concierto "sorpresa" tras la actuación principal de La M.O.D.A. (La Maravillosa Orquesta del Alcohol) acabó convirtiéndose en un momento histórico con la aparición imprevista del músico madrileño Leiva, quien pisaba por primera vez el mítico escenario urbano arandino.

Tras haber completado la noche anterior su pase programado en el recinto ferial ante miles de personas, los integrantes de la banda burgalesa La M.O.D.A. guardaban un as bajo la manga para su cita en pleno centro de la localidad.

A mitad de su actuación en la plaza, la formación invitó a subir al escenario a Leiva para interpretar de forma conjunta varios temas, desatando la euforia del público congregado bajo el agua de las mangueras de los bomberos.

El propio festival se hizo eco de la actuación en sus perfiles oficiales con un mensaje de agradecimiento a los artistas:

"Después de ofrecer el concierto de sus vidas en el recinto, a La M.O.D.A. aún les quedaba fuerza para hacernos aún más felices en La Plaza del Trigo. Y encima, se trajeron a una persona que jamás había sentido vuestra energía en este lugar. Leiva por primera vez pisando La Plaza del Trigo", celebraron los organizadores tras el cierre de una jornada emblemática.