El pueblo abandonado de España desde el que la NASA retransmitirá el gran eclipse del 12 de agosto a todo el planeta

Imagen de Villalibado, el pueblo abandonado hoy convertido en recurso turístico en el que la NASA retransmitirá el eclipse. Idealista

El eclipse solar total del próximo 12 de agosto está acaparando toda la atención estos días. Este fenómeno astronómico es de tal magnitud que toda la comunidad internacional está pendiente de este acontecimiento. También la NASA.

Y es que la agencia aeroespacial de los Estados Unidos, el organismo más importante del mundo en este ámbito, perseguirá este eclipse para poder retransmitirlo a millones de personas en todo el planeta.

Para ello, ha elegido un pequeño pueblo abandonado de la provincia de Burgos, en Castilla y León. En concreto, se trata de Villalibado, una pedanía de Villadiego que se sitúa a 50 kilómetros de la capital provincial.

Aquí, la NASA instalará telescopios y diversas herramientas para retransmitir en directo el fenómeno astronómico y que pueda verse en distintos puntos del mundo en los que el eclipse no será total o no se producirá.

Cabe recordar que ocho de las nueve provincias de Castilla y León, a excepción de Salamanca, son uno de los puntos clave en los que mejor podrá observarse este eclipse. La Comunidad se ha convertido en el destino privilegiado para presenciar el acontecimiento.

Además de toda la infraestructura que desplegará la NASA en Villalibado, el equipo estará formado por una treintena de científicos y técnicos de la propia agencia y del Exploratorium de San Francisco.

Todo el equipo estará desplegado junto a la iglesia románica de El Salvador, construida en el siglo XII. Esta pequeña localidad fue abandonada hace varias décadas, siendo rescatada posteriormente como un enclave de turismo rural con diversos alojamientos para la celebración de eventos como bodas.

Ahora, la NASA se ha decantado por esta pequeña localidad, convirtiéndose en el epicentro mundial sobre el que estará la atención de todo el planeta en el eclipse solar total del próximo 12 de agosto.