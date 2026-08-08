Detienen en Burgos a un miembro de la mayor red de tráfico de hachís en España: 57 arrestados y 11.600 kg de droga

Un miembro de una de las mayores redes de tráfico de hachís en España ha sido detenido en Burgos en el marco de una macrooperación de la Policía Nacional que ha logrado desarticular esta organización criminal tras arrestar en total a 57 personas e incautar 11,6 toneladas de droga.

Los implicados, entre ellos esta persona detenida en Burgos, están acusados de los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, blanqueo de capitales, falsedad documental y depósito ilícito de municiones.

Además del detenido en Burgos, se han arrestado 45 personas en Madrid, dos en Guadalajara, una en Almería, tres en Málaga y cinco en Valencia.

Este grupo introducía las sustancias estupefacientes, especialmente hachís, a través de las costas españolas desde Marruecos para transportarla posteriormente por carretera hasta Madrid.

La organización actuaba como una empresa mayorista que distribuía la droga a otras redes europeas.

La operación ha constado en la realización de 20 entradas y registros, 15 de ellos en Madrid, dos en Guadalajara, dos en Málaga y uno en Valencia, donde se han incautado 10,5 toneladas de hachís, más de 1,1 de marihuana, 47 botellas de gasolina, 19 vehículos, 12 relojes de lujo, 50.800 euros y un arma de fuego.

La investigación se ha llevado a cabo en varias fases y ha estado dirigida por la Sección de Instrucción nº1 de la Audiencia Nacional, que la inició en agosto de 2025 después de tener conocimiento de la canalización de actividades delictivas relacionadas con el tráfico de drogas mediante una plataforma de mensajería encriptada.

Madrid, epicentro de la banda

Las pesquisas permitieron constatar que existía una organización criminal internacional con alto grado de profesionalidad que introducía hachís y marihuana desde Marruecos a través de las costas españolas.

Tras ello, las sustancias eran llevadas hasta Madrid, donde se almacenaba en pisos alquilados, conocidos como 'guarderías', donde era custodiada y posteriormente distribuida a clientes menores del territorio nacional e incluso a otros países europeos.

Una vez obtenían las ganancias por la venta de la droga, lo devolvían al cauce legal con la concesión de créditos fraudulentos, invirtiendo en propiedades y vehículos de lujo, falsificando nóminas y facturas en empresas pantalla.

Los investigadores descubrieron que uno de los miembros visitaba frecuentemente uno de los pisos que tenía arrendado la red en el barrio de Las Tablas, en Madrid, donde se clasificaba y preparaba las remesas de la droga.

Tras empaquetar el hachís, este miembro lo bajaba a un trastero donde otra persona del grupo criminal lo recogía para llevarlo en coche hasta los clientes.

La última fase de la investigación se desarrolló en una 'guardería' de una urbanización de El Cañaveral, en Madrid, donde había ocultos más de 2.100 kilos de hachís. Los encargados fueron detenidos, siendo uno de ellos sorprendido por los agentes cuando abandonaba el edificio mientras que el otro estaba realizando labores de vigilancia.

Desde agosto de 2025 hasta julio de 2026 se han efectuado un total de 20 entradas y registros, habiéndose incautado 8,5 toneladas de hachís, más las 2,1 de El Cañaveral, y 1.100 kilos de marihuana.