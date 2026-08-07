Trágico accidente en una carretera de Burgos: fallece un ciclista de unos 60 años tras una caída
El suceso se produjo en torno a las 13.33 horas, momento en el que el Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León recibió la llamada de un conductor que alertó de que había visto caer al ciclista.
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Un ciclista de unos 60 años ha fallecido este viernes después de sufrir una caída cuando circulaba por la carretera BU-820, a la altura del kilómetro 5, dentro del término municipal de Arlanzón (Burgos).
El suceso se produjo en torno a las 13.33 horas, momento en el que el Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León recibió la llamada de un conductor que alertó de que había visto caer al ciclista.
Según explicó, el hombre permanecía tendido en el arcén, consciente, y presentaba heridas en la cara y en una pierna.
Tras recibir el aviso, la sala de operaciones del 1-1-2 dio traslado del incidente a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizó un helicóptero sanitario y una ambulancia de soporte vital básico hasta el lugar del accidente.
Pese a la rápida intervención de los servicios de emergencia, los sanitarios no pudieron evitar el fallecimiento del ciclista, que murió como consecuencia de las lesiones sufridas.