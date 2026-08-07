Trágico accidente en una carretera de Burgos: fallece un ciclista de unos 60 años tras una caída

Un ciclista de unos 60 años ha fallecido este viernes después de sufrir una caída cuando circulaba por la carretera BU-820, a la altura del kilómetro 5, dentro del término municipal de Arlanzón (Burgos).

El suceso se produjo en torno a las 13.33 horas, momento en el que el Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León recibió la llamada de un conductor que alertó de que había visto caer al ciclista.

Según explicó, el hombre permanecía tendido en el arcén, consciente, y presentaba heridas en la cara y en una pierna.

Tras recibir el aviso, la sala de operaciones del 1-1-2 dio traslado del incidente a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizó un helicóptero sanitario y una ambulancia de soporte vital básico hasta el lugar del accidente.

Pese a la rápida intervención de los servicios de emergencia, los sanitarios no pudieron evitar el fallecimiento del ciclista, que murió como consecuencia de las lesiones sufridas.