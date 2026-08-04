Hallan en Burgos la huella de un dinosaurio gigante de 125 millones de años

Retirada de la icnita en pala excavadora. Colectivo Arqueológico y Paleontológico de Salas y Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes.

La Sierra de la Demanda acaba de soltar otro de esos tesoros que dejan con la boca abierta a los amantes de la historia antigua. El equipo del Museo de Dinosaurios y el Colectivo Paleontológico de Salas de los Infantes ha rescatado una huella fósil verdaderamente descomunal, con más de 125 millones de años a sus espaldas.

El ojo avizor tras el descubrimiento fue el de Luis Ángel Izquierdo, guía del propio museo, quien dio con este molde natural de la pisada de un Titanosauriforme: uno de esos gigantescos herbívoros de cuello interminable y cola kilométrica, primo hermano del 'Brachiosaurus' o del célebre 'Europatitan' burgalés.

La huella no es una simple marca en el suelo, sino un bloque de roca maciza que se formó cuando el sedimento rellenó el agujero que dejó el animal al pisar sobre el barro.

Imagen de la retirada de la icnita. Colectivo Arqueológico y Paleontológico de Salas y Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes.

La huella mide 78 centímetros de largo y tiene 35 de grosor, por lo que los expertos no tuvieron más remedio que tirar de maquinaria pesada para ejecutar su extracción sin romperla.

Lo más alucinante es el nivel de detalle que conserva la pieza, donde aún pueden verse claramente la forma de los cinco dedos y hasta los surcos que dejaron las escamas del pie al hundirse en la tierra cretácica.

A partir de la longitud del fósil, los expertos han calculado que la extremidad posterior del animal alcanzaba los 3,1 metros de altura hasta la cadera, convirtiéndolo en el primer dinosaurio gigante registrado de esta época en la zona y en uno de los especímenes más grandes hallados en la Cuenca de Cameros.

Iniestapodus en el Museo Fukui. Colectivo Arqueológico y Paleontológico de Salas y Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes.

Este hallazgo coincide con la proyección internacional que está viviendo el patrimonio paleontológico burgalés al otro lado del planeta.

El Museo de Dinosaurios de la Prefectura de Fukui (Japón) exhibe desde este verano en su Exposición Especial 2026 una réplica exacta en 3D de la huella 'Iniestapodus burgensis', descubierta en el yacimiento de Las Sereas 7 de Quintanilla de las Viñas y bautizada en honor al exfutbolista Andrés Iniesta.

La muestra nipona, dedicada a los grandes saurópodos mundiales, presenta por primera vez al público internacional este fósil burgalés gracias a la reproducción en tres dimensiones enviada por los científicos salenses.