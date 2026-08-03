Localizan el cadáver de un hombre flotando en un río del Condado de Treviño

Imagen de archivo de un rescate en un río. R. Valtero - Ical

El cuerpo sin vida de un hombre de unos 60 años ha sido localizado y rescatado en el río que cruza la localidad de Araico, en el término municipal del Condado de Treviño (Burgos).

Así lo ha trasladado la sala de operaciones del 112 de Castilla y León, que ha recibido una llamada de la Guardia Civil a las 16:35 horas de este lunes, 2 de agosto, tras avistar el cadáver en el cauce.

Tras ello, se ha dado cuenta del aviso al Centro Coordinador de Emergencias, que se ha encargado de gestionar el rescate acuático.

El aviso se ha trasladado también a los Bomberos de Burgos y de Miranda de Ebro. Finalmente, los servicios de emergencias han rescatado el cuerpo del hombre sin vida del agua.