Duro golpe a las falsificaciones: intervenidas 80.000 equipaciones deportivas, 1.500 zapatillas y 1.300 relojes

Una operación conjunta entre funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y agentes de la Policía Nacional se ha saldado con la incautación de un valioso cargamento de productos falsificados en las instalaciones de un almacén logístico ubicado en Miranda de Ebro (Burgos).

En total, los efectivos han intervenido 80.000 equipaciones deportivas, 1.500 pares de zapatillas de firmas reconocidas, más de 500 bolsos y 1.300 relojes de alta gama, entre otros efectos dispuestos para su introducción en el mercado ilegal.

Según las estimaciones de los investigadores, los bienes aprehendidos habrían alcanzado un valor aproximado de ocho millones de euros en el mercado.

La mercancía había sido introducida en territorio nacional a través de envíos postales procedentes de Alemania y tenía como destino su distribución tanto en puntos de venta físicos como a través de plataformas en línea.

Las pesquisas arrancaron el pasado 6 de julio y se han prolongado durante las semanas posteriores mediante un exhaustivo control de la paquetería que arrojaba sospechas a su llegada al centro logístico mirandés.

Tras proceder a la apertura y examen físico de las cajas, los efectivos constataron la presencia de dos categorías bien diferenciadas de réplicas.

Por una parte, se detectaron productos que imitaban en detalle la estética de las marcas originales aunque confeccionados con materiales de calidad relativa, como en el caso del textil y el calzado.

Por otra, los agentes hallaron artículos con un nivel de manufactura y acabados de elevada precisión, un aspecto que destacaba especialmente en el lote de relojería de lujo intervenido.

El éxito de la intervención responde al despliegue de avanzados mecanismos de localización y seguimiento de envíos, lo que ha permitido a las unidades especializadas acortar los tiempos de detección de los bultos ilícitos dentro del volumen habitual del almacén.

Asimismo, la investigación ha requerido una estrecha colaboración entre los servicios centrales de ambos cuerpos, los propios operadores de logística y los representantes de las firmas comerciales afectadas, un trabajo en red que ha resultado determinante para neutralizar este canal de distribución en la provincia burgalesa.