Un menor de 10 años, evacuado en helicóptero tras sufrir una caída en bicicleta en un pueblo de Burgos

Un menor de unos 10 años ha sido evacuado este domingo en helicóptero medicalizado al Complejo Asistencial Universitario de Burgos tras sufrir una caída mientras circulaba en bicicleta en las inmediaciones de la localidad burgalesa de Tejada.

El aviso se recibió a las 12:01 horas, cuando una llamada alertó de que el niño se encontraba seminconsciente en una zona de difícil acceso próxima al municipio.

Tras recibir el aviso, el Centro Coordinador de Emergencias activó un amplio operativo en el que participaron el Grupo de Rescate de la Junta de Castilla y León, con dos rescatadores (uno de ellos enfermera), la Guardia Civil (COS) de Burgos y Sacyl, que movilizó un helicóptero medicalizado.

Una vez en el lugar, la rescatadora enfermera realizó una primera valoración sanitaria del menor.

Posteriormente, los integrantes del Grupo de Rescate colaboraron en el traslado del niño hasta el punto donde había podido tomar tierra el helicóptero medicalizado, que aterrizó en las proximidades.

Finalmente, el menor fue evacuado en el helicóptero de Sacyl hasta el Complejo Asistencial Universitario de Burgos para recibir atención médica especializada.