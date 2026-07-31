Herida una mujer tras una agresión con arma blanca en Villarcayo después de una discusión de tráfico

Una mujer de unos 50 años ha resultado herida este viernes tras sufrir una agresión con arma blanca en el término municipal de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja.

El aviso se recibió en el centro de emergencias a las 10:37 horas. El suceso ha tenido lugar en el kilómetro 7 de la carretera CL-628.

Según la información facilitada por un alertante, la agresión se produjo tras una discusión relacionada con el tráfico.

Como consecuencia del ataque, la víctima presentaba cortes por arma blanca en los brazos.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Burgos y recursos de Emergencias Sanitarias de Sacyl para atender a la mujer.

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