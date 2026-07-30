La XV Noche en Blanco ofrecerá más de 120 actividades para llenar de cultura las calles de Medina de Pomar

La concejala de Cultura y Turismo de Medina de Pomar, Nerea Angulo, durante la presentación de la XV Noche en Blanco Ayuntamiento de Medina de Pomar

La cultura y la ilusión volverán a tomar las calles de Medina de Pomar el próximo viernes 7 de agosto con la celebración de la XV Noche en Blanco, una de las citas más esperadas del verano en Las Merindades. Desde las 18:00 horas y hasta bien entrada la madrugada, el casco histórico se convertirá en un gran escenario al aire libre con 128 actividades culturales y 11 exposiciones.

Esta nueva edición, organizada por el Ayuntamiento de Medina de Pomar con la colaboración de 15 asociaciones, colectivos sociales y culturales, la hostelería y el comercio local, vuelve a apostar por la participación y la innovación, combinando cultura, patrimonio, ocio y gastronomía para que cada visitante encuentre su propia forma de disfrutar de la velada.

Desde fabricar amuletos mágicos, viajar por los eclipses en un planetario o descubrir una feria de autómatas vivos, hasta disfrutar de conciertos, teatro, circo, danza, humor, mentalismo o finalizar la noche frente a un espectacular videomapping con pirotecnia, la XV Noche en Blanco volverá a convertir Medina de Pomar en un lugar donde siempre hay cultura.

La magia será el hilo conductor de este año y estará presente en la ambientación y las experiencias de toda la ciudad.

Un ejemplo de ello será la Plaza Somovilla, que se transformará gracias al Árbol de las Mariposas, una instalación municipal diseñada para reforzar esa atmósfera mágica.

Además, la Noche en Blanco ofrecerá una oportunidad única para redescubrir el patrimonio local con acceso gratuito a los edificios más emblemáticos en un ambiente completamente distinto al habitual.

Espacios como el Alcázar de los Condestables, el Museo Histórico de Las Merindades con sus jardines, el Monasterio de Santa Clara, el Centro de Interpretación del Arte Románico, el Santuario del Rosario, la Parroquia de Santa Cruz, la Sala Etnográfica Félix Arroyo o el Mirador del Depósito se fundirán con la programación para convertirse en escenarios culturales.

La programación combinará propuestas consolidadas con importantes novedades. Se vuelven a abrir los Jardines del Alcázar con la instalación El despertar del dragón y el silencio de la estatua.

La gran novedad inmersiva será la Feria de los Autómatas Vivos, inspirada en las legendarias máquinas de adivinación como El Gran Zoltar, donde los asistentes interactuarán con figuras dentro de cabinas.

En el plano artístico, la magia tendrá como protagonista al reconocido mentalista Alejandro Revuelta (Got Talent, RTVE, Cuatro), quien ofrecerá pases de un espectáculo que mezcla mentalismo de alto impacto, humor y poesía.

El humor también tendrá un hueco destacado con el monologuista y guionista Danny Boy-Rivera (La Resistencia, La Revuelta), que presentará su show de Stand Up! basado en situaciones cotidianas y crítica absurda.

El público familiar contará con opciones muy cuidadas, como el espectáculo de mimo y clown La maleta.

Una aventura gestual para todos los públicos protagonizada por un empleado del departamento de equipajes de un aeropuerto. Los más pequeños disfrutarán de la obra ¿Cómo te lo cuento? de la compañía Onira Teatro, una alocada reinterpretación de los cuentos de los hermanos Grimm con títeres y pompas de jabón.

La programación se completará con decenas de talleres, visitas guiadas, microteatro y pasacalles simultáneos.

En el apartado musical, la oferta abarcará desde el talento medinés del guitarrista Diego Castresana y el joven batería Iker Pascual Fernández, hasta la Banda Municipal Carmelo Alonso Bernaola, las corales locales, el órgano barroco del Santuario del Rosario, el flamenco de Juanjo Navas y la danza itinerante Lumen "Cuerpos de Luz" de Silvia Otaola sumados a los conciertos organizados por la hostelería.

Las 11 exposiciones repartidas por bares, cafeterías, sedes culturales y calles de Medina volverán a completar la oferta de esta edición.

Además, 17 establecimientos hosteleros se sumarán a la programación con conciertos, propuestas gastronómicas especiales y actividades propias.

Mientras, AME Merindades, junto al comercio asociado de la ciudad y empresas colaboradoras, contribuirá a que el ambiente de la Noche en Blanco se extienda, contribuyendo a que toda la ciudad se implique en una noche en la que cultura, patrimonio, gastronomía y comercio se dan la mano.

Una implicación colectiva que convierte la Noche en Blanco en uno de los proyectos culturales participativos más importantes del año en Medina de Pomar.

El gran broche final volverá a situar al Alcázar de los Condestables como epicentro de la noche.

A las 0:00 horas en punto se estrenará Luminance, un espectacular videomapping 3D con iluminación y pirotecnia aérea sincronizada que transformará la fachada del monumento en un gran lienzo de luz, imagen y sonido.

Una hora más tarde, Medievo Show ofrecerá un segundo pase de videomapping, sin pirotecnia, permitiendo que quienes no hayan podido asistir al primer pase puedan disfrutar igualmente del gran espectáculo con el que Medina de Pomar despedirá una nueva edición de su Noche en Blanco.

Para la concejala de Cultura y Turismo, Nerea Angulo, "la Noche en Blanco se ha convertido en el gran escaparate cultural del verano en Medina de Pomar".

"Esa noche concentramos en unas pocas horas la esencia de lo que es Medina de Pomar como ciudad cultural durante todo el año, reflejándose en nuestro patrimonio y casco histórico", señala.

Y aseguró que "es la noche del año que más visitantes recibe, con miles de personas llegadas de toda la comarca de Las Merindades y de provincias cercanas como Vizcaya, Cantabria, Burgos o Madrid, lo que supone un importante impulso para la hostelería, el comercio y la economía local".