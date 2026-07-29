Esta es la sartén de Castilla y León en el arranque de la cuarta ola de calor: 42 grados, la segunda más alta de España

Una ola de calor en la ciudad de León Campillo ICAL

Miranda de Ebro (Burgos) se convirtió este miércoles en uno de los puntos más calurosos de España al alcanzar los 42 grados a las 17.40 horas, la segunda temperatura más alta del país durante la jornada.

Solo la localidad navarra de Cáseda superó este registro, con 42,1 grados, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El intenso calor marcó el inicio de la cuarta ola de calor del verano en Castilla y León, donde numerosos municipios rozaron o superaron los 39 grados.

En Candeleda (Ávila), los termómetros alcanzaron los 39,8 grados a las 16.40 horas, mientras que Medina de Pomar (Burgos) llegó a los 39,5 grados a las 17.20 horas.

También se registraron 39 grados en Fresno de Cantespino (Segovia) a las 13.30 horas y 38,6 grados en Arcos de Jalón (Soria) a las 16.30 horas.

Frente a estas temperaturas extremas, las primeras horas del día dejaron un ambiente mucho más fresco en algunos puntos de la Comunidad.

El Puerto del Pico (Ávila) amaneció con solo nueve grados, mientras que Sanabria (Zamora) registró una mínima de diez grados. También se mantuvieron por debajo de los doce grados al inicio de la jornada localidades como Cuéllar (Segovia), Villablino (León) y Aguilar de Campoo (Palencia).

La previsión para este jueves apunta a una nueva jornada de calor intenso. La Aemet mantiene el aviso naranja en el norte de Burgos por temperaturas máximas de hasta 40 grados, aunque no se descarta que Miranda de Ebro vuelva a superar los 42 grados.

Además, se esperan máximas de 39 grados en Valladolid y el Condado de Treviño (Burgos), así como de 37 grados en la Ibérica de Soria y la Cordillera Cantábrica burgalesa.

En el resto de Castilla y León permanecerán activos los avisos amarillos por altas temperaturas, con valores previstos entre los 36 y los 38 grados, en una nueva jornada marcada por la persistencia de la cuarta ola de calor.