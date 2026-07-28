El PSOE exige explicaciones a la Junta ante los "graves indicios de explotación reproductiva" en el Hospital de Burgos

La portavoz del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León, Patricia Gómez Urbán, durante una rueda de prensa Miriam Chacón ICAL

El Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León ha registrado una batería de preguntas, tanto orales como escritas, ante la gravedad de los hechos conocidos en el Hospital Universitario de Burgos "que podrían estar relacionados con posibles casos de explotación reproductiva".

En concreto, los socialistas se refieren a la investigación, por parte de la Policía Nacional, de una serie de aproximadamente 30 partos atendidos desde principios de mayo en el Hospital Universitario de Burgos.

Se trata de gestantes de nacionalidad brasileña que residían en Bélgica u otros países del norte de Europa, donde se controló su embarazo, y que acudieron al centro en las últimas semanas de gestación, entre la 38 y la 40, para una revisión final o directamente para el alumbramiento.

"Las mujeres no son mercancía"

Las iniciativas incluyen preguntas orales a la vicepresidenta segunda de la Junta, Isabel Blanco, responsable de las políticas de Igualdad, políticas que, subraya Gómez, "no pueden quedarse en un simple reparto de competencias dentro del organigrama de gobierno configurado tras el pacto PP-Vox".

"Si la vicepresidenta segunda tiene atribuidas las funciones de igualdad, tiene la obligación de explicar qué está haciendo para combatir nuevas formas de explotación de las mujeres", ha señalado.

Y ha insistido en que la Junta "no puede limitarse a guardar silencio ante unos hechos tan graves como los que se están investigando".

"Las mujeres no son mercancía. La maternidad no es un derecho que pueda ejercerse a cualquier precio. La Junta de Castilla y León no puede limitarse a guardar silencio ante unos hechos tan graves como los que se están investigando", ha afirmado.

"La obligación de dar explicaciones"

Gómez Urbán ha asegurado que el Gobierno autonómico "tiene la obligación política de dar explicaciones y de demostrar que está protegiendo a las mujeres".

Por ello, el Grupo Socialista ha exigido a la vicepresidenta que explique "qué actuaciones está desarrollando desde las funciones que tiene atribuidas en materia de igualdad".

También "si considera que la explotación reproductiva constituye una forma de violencia y explotación contra las mujeres y qué políticas públicas está impulsando para prevenir estas prácticas y proteger a las mujeres frente a cualquier forma de explotación".

Asimismo, el PSOE ha exigido vía parlamentaria a la Consejería de Sanidad que responda sobre "qué comprobaciones se realizan antes del alta para garantizar la seguridad de las madres y de los recién nacidos".

Y también sobre "si se activaron los servicios de trabajo social sanitario u otros recursos asistenciales para valorar la situación de vulnerabilidad de las mujeres atendidas en estos hechos".

"Así como que facilite información acerca de los protocolos establecidos en situaciones de explotación reproductiva, cómo respondió el sistema sanitario ante los hechos investigados y si considera necesario reforzar los mecanismos de prevención y protección", ha zanjado el Grupo Socialista.