Desmantelada una red que blanqueó más de cuatro millones con miles de transferencias destino a Nigeria

La Guardia Civil en el momento de desarticular la organización criminal especializada en el blanqueo de capitales GC

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal especializada en el blanqueo de capitales procedentes de estafas cometidas tanto en España como en otros países.

La operación se ha saldado con la detención de 20 personas y la investigación de otras 11 como presuntas autoras de los delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsificación documental, usurpación de estado civil y pertenencia a organización criminal.

La investigación se inició tras detectarse en Miranda de Ebro (Burgos) varios envíos de dinero relacionados con delitos de estafa.

Las primeras pesquisas permitieron comprobar que buena parte de esos fondos eran remitidos desde distintos municipios de Bizkaia con destino a Nigeria, lo que llevó a los agentes a descubrir una estructura criminal perfectamente organizada para ocultar el origen ilícito del dinero.

Según las investigaciones, la organización llegó a realizar más de 9.200 envíos de dinero por un importe superior a cuatro millones de euros.

Los fondos procedían de distintas modalidades de fraude, entre ellas el fraude del CEO, el denominado man in the middle, la estafa del "familiar en apuros" y otros engaños cometidos a través de Internet.

Para dificultar la detección de las operaciones, los integrantes de la red utilizaban la técnica conocida como "pitufeo", que consiste en fraccionar grandes cantidades de dinero en múltiples envíos de pequeño importe realizados por diferentes personas.

Además, empleaban documentos nacionales de identidad y pasaportes falsificados, así como identidades usurpadas, para abrir cuentas bancarias y efectuar las transferencias simulando operaciones legales.

La explotación de la operación se desarrolló en dos fases. En la primera, los agentes practicaron cuatro entradas y registros en domicilios de Bilbao, Basauri y Santurtzi, donde fueron detenidos los principales responsables de la organización.

Posteriormente, se actuó en seis establecimientos dedicados al envío de dinero situados en Bilbao, donde se detectaron diversas irregularidades relacionadas con la tramitación de las transferencias y el uso de documentación falsa.

Durante los registros, la Guardia Civil intervino documentos de identidad y pasaportes falsificados, teléfonos móviles, tarjetas SIM, dinero en efectivo, joyas, documentación bancaria y abundante documentación relacionada con la actividad de blanqueo de capitales.

Asimismo, los investigadores localizaron más de 400 documentos utilizados para realizar los envíos de dinero.

Hasta el momento, la investigación ha permitido identificar a más de 200 víctimas repartidas por distintas provincias españolas, si bien no se descarta que puedan aparecer nuevos perjudicados conforme avancen las pesquisas.