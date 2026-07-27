Investigan una treintena de partos de brasileñas en Burgos con el mismo domicilio y acompañante

La Policía Nacional investiga una serie de aproximadamente 30 partos atendidos desde principios de mayo en el Hospital Universitario de Burgos (HUBU).

Se trata de gestantes de nacionalidad brasileña que residían en Bélgica u otros países del norte de Europa, donde se controló su embarazo, y que acudieron al centro en las últimas semanas de gestación, entre la 38 y la 40, para una revisión final o directamente para el alumbramiento.

El patrón que generó la alerta entre el personal de Ginecología y Obstetricia incluye la reiteración de dos domicilios concretos en la comarca de Las Merindades, uno en Medina de Pomar y otro en Villarcayo, al abrir el historial clínico, así como la presencia, en varios casos, del mismo hombre como acompañante.

En una ocasión reciente, hasta tres mujeres con este perfil coincidieron dilatando de forma simultánea.

El hospital, obligado a prestar asistencia independientemente del origen o residencia de las pacientes, trasladó los hechos a la Policía hace alrededor de un mes tras observar la repetición, ya que se produjeron entre 15 y 18 casos solo en junio y julio, más los de mayo.

La investigación se centra en comprobar la veracidad de los domicilios declarados, la relación del acompañante y las razones de la elección del centro burgalés.

Hasta el momento no se han confirmado delitos concretos, como trata de personas o falsedad documental, y se exploran hipótesis que van desde redes de apoyo informal hasta cuestiones relacionadas con la cobertura sanitaria o los trámites de registro de los nacimientos. Las pesquisas continúan abiertas.