Las exmonjas de Belorado, tras declarar: "Hemos denunciado una corrupción en el Vaticano y nos quieren hacer callar"

Las exmonjas de Belorado en los juzgados de Burgos en una imagen de archivo Ricardo Ordóñez ICAL

Las exclarisas del monasterio de Belorado (Burgos) volvieron a defender su inocencia este lunes, tras declarar en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Briviesca por la presunta venta de obras de arte, así como de casullas a través de la plataforma Wallapop y el uso de vehículos durante su etapa en el convento de Belorado.

“Hemos denunciado una corrupción en el Vaticano y nos quieren hacer callar”, afirmó sor Paloma en declaraciones a los medios, tras casi cuatro horas en el interior del edificio de justicia.

Acompañadas de su abogado, Enrique García de Viedma, sor Sion y sor Paloma volvieron a ser las encargadas de responder a las preguntas de los medios, mientras que la exabadesa y sor Israel evitaron las cámaras y los micrófonos.

En su intervención, sor Paloma señaló que la venta de obras de arte ha sido uno de los temas sobre el que más se ha insistido durante su declaración.

“Todo se vendió en el momento en que se podía vender, porque era absolutamente nuestro. No había ninguna duda y teníamos todo el derecho de hacerlo” , afirmó una de las exclarisas, que insistió en que quieren “hacerlas callar”, y todo se trata de una “persecución”, como recoge Ical.

Por su parte, el abogado de las exmonjas de Belorado, Enrique García de Viedma, explicó que las hermanas comparecieron en calidad de investigadas por delitos de apropiación indebida y hurto, aunque, tal y como indicó su representante legal, consideran “bastante difícil de entender” que se las acuse de estos delitos.

Según explicó, las cuatro exmonjas convocadas hoy al Juzgado de Briviesca, han respondido a todas las preguntas que se les han realizado, excepto a las formuladas por el abogado del Arzobispado.

“No teníamos claro que su personación fuese correcta”, explicó el abogado, que señaló que ha sido este el motivo por el que han optado por no responder a sus preguntas.

Asimismo, confirmó que hoy se las investigaba por dos causas diferentes. Por un lado, la relativa al uso de los vehículos del monasterio, y otra que se centraba en la venta de obras de arte y casullas.

Según explicó García de Viedma, en la causa de los coches también se ha personado la empresa que era dueña de dos de los vehículos arrendados. “No sabemos muy bien por qué se han personado”, añadió.

Con respecto a la venta de obras de arte, el abogado reiteró las palabras ya emitidas por las monjas cismáticas, y señaló que esta venta se llevó a cabo en 2023, cuando eran “perfectamente legales en tanto en cuanto las monjas eran las integrantes del Monasterio de Santa Clara de Belorado”.

“Todas las piezas eran del monasterio y por tanto, las podían vender. No necesitaban autorización de nadie y no lo ha contradicho nadie”, añadieron. “Es una denuncia absurda”, añadió con respecto a la venta de casullas, que señaló que se vendieron cinco y su venta no supuso “ningún perjurio al monasterio”.

A preguntas de los medios acerca de cuántas causas tienen hoy en día abiertas las exclarisas, el abogado explicó que se trata de cuatro, las dos por las que han sido hoy interrogadas, la relativa al oro y una cuarta pendiente de juicio por el cuidado de las monjas mayores.