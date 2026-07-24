Un fallecido tras una colisión entre dos turismos en la N-122, en un pueblo de Burgos

Un varón ha fallecido en un accidente de tráfico en Fuentecén (Burgos), en un siniestro que se ha producido a las 14:04 horas de esta tarde de viernes, 24 de julio, como ha informado el Servicio de Emergencias.

Se han recibido llamadas en el Centro de Emergencias de Castilla y León 112 desde el kilómetro 285 de la N-122, donde los alertantes informaban de la colisión entre dos turismos, uno de ellos volcado.

Se ha solicitado asistencia para tres personas, una de ellas estaba atrapada en el turismo volcado.

La sala de operaciones del 1-1-2 ha dado aviso del incidente a Guardia Civil de Tráfico, a los bomberos de Burgos, los bomberos de Aranda de Duero, y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado ambulancias, y un helicóptero medicalizado.

El personal de Sacyl y la Guardia Civil han confirmado el fallecimiento de un varón de unos 80 años y han añadido que otras dos personas han resultado heridas y han sido atendidas.