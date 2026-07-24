La Bonoloto y la Primitiva dejan premios de decenas de miles de euros en Burgos y Peñafiel

ndió un boleto agraciado en el sorteo de la Bonoloto de este jueves Google Maps

Los sorteos de la Bonoloto y la Lotería Primitiva celebrados este jueves han dejado importantes premios en Burgos y en Peñafiel (Valladolid), con acertantes de segunda categoría que se reparten cantidades de decenas de miles de euros.

En el sorteo de la Primitiva, la combinación ganadora ha sido el 20 - 47 - 04 - 34 - 31 - 17, con el complementario 13, el reintegro 9 y el Joker 3768734. La recaudación alcanzó los 11.178.394 euros.

No hubo acertantes de categoría especial (6 + reintegro) ni de primera categoría (6 aciertos), por lo que el bote se eleva a 43 millones de euros para el próximo sorteo.

Sí se registraron cinco boletos de segunda categoría (5 aciertos + complementario), cada uno dotado con 43.205,63 euros.

Uno de ellos se validó en el Despacho Receptor nº 18.190 de Burgos, y otro en la Administración de Loterías nº 1 de Peñafiel (Valladolid). Los restantes se vendieron en Noreña (Asturias), Murcia y Madrid.

Por su parte, en la Bonoloto del mismo día la combinación ganadora fue el 30 - 45 - 44 - 19 - 39 - 15, con complementario 41 y reintegro 7. La recaudación ascendió a 2.142.285,50 euros.

Hubo un único acertante de primera categoría (6 aciertos), que se llevó 380.092,06 euros en Castellón de la Plana.

En segunda categoría (5 aciertos + complementario) se repartieron dos premios de 69.107,65 euros cada uno. Uno de ellos se validó en el Despacho Receptor nº 18.110 de Burgos, situado en la avenida del Cid, 70. El otro correspondió a Las Huesas-Telde (Las Palmas).

De este modo, Burgos suma dos acertantes de segunda categoría en los sorteos del jueves, uno de Primitiva y otro de Bonoloto, mientras Peñafiel celebra un premio de más de 43.000 euros en la Primitiva.