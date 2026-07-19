Sale despedido tras la colisión entre un turismo y una motocicleta en la BU-800
El accidente se ha producido este domingo, a las 1:04 horas.
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El Servicio de Emergencias ha informado de un accidente de tráfico que se ha producido en Burgos este domingo, 19 de julio a las 01:04 horas, en la carretera BU-800, concretamente en el kilómetro 17.
Todo tras una colisión entre un turismo y una motocicleta en el que se ha solicitado asistencia para el motorista, un varón de mediana edad, que ha resultado herido tras salir despedido a consecuencia del impacto.
Se ha dado aviso a Policía Local y a Emergencias Sanitarias-Sacyl que ha enviado una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.
El varón ha sido atendido en el lugar y trasladado más tarde por la UVI móvil al Hospital de Burgos.