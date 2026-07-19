Actuación de miembros de Sacyl tras un accidente en imagen de archivo.

Actuación de miembros de Sacyl tras un accidente en imagen de archivo. Ical

Burgos

Sale despedido tras la colisión entre un turismo y una motocicleta en la BU-800

El accidente se ha producido este domingo, a las 1:04 horas.

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El Servicio de Emergencias ha informado de un accidente de tráfico que se ha producido en Burgos este domingo, 19 de julio a las 01:04 horas, en la carretera BU-800, concretamente en el kilómetro 17.

Todo tras una colisión entre un turismo y una motocicleta en el que se ha solicitado asistencia para el motorista, un varón de mediana edad, que ha resultado herido tras salir despedido a consecuencia del impacto.

Patrulla de la Policía Nacional. Policía Nacional

Se ha dado aviso a Policía Local y a Emergencias Sanitarias-Sacyl que ha enviado una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

El varón ha sido atendido en el lugar y trasladado más tarde por la UVI móvil al Hospital de Burgos.