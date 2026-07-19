Beatriz, mujer desaparecida en Burgos.

Beatriz, mujer desaparecida en Burgos. Fotografía: Centro Nacional de Desaparecidos.

Burgos

Buscan a una mujer desaparecida en Burgos desde el sábado

Se perdió su rastro, como ha informado el Centro Nacional de Personas desaparecidas, este sábado, 18 de julio.

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El Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES), ha informado, este domingo, de la desaparición de Beatriz, una mujer de 74 años desaparecida en Burgos desde este sábado, 18 de julio.

La mujer, de 74 años, mide 1,65 metros, tiene color de ojos marrón, de pelo canoso, liso y largo, han informado desde el CNDES.

Fotografía de la Policía Nacional.

Se ha pedido que, si se dispone de información sobre la desaparecida, cualquier persona se ponga en contacto con el Centro Nacional de Personas Desaparecidas.

También, a través del 091 de la Policía Nacional.