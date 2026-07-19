Buscan a una mujer desaparecida en Burgos desde el sábado
Se perdió su rastro, como ha informado el Centro Nacional de Personas desaparecidas, este sábado, 18 de julio.
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El Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES), ha informado, este domingo, de la desaparición de Beatriz, una mujer de 74 años desaparecida en Burgos desde este sábado, 18 de julio.
La mujer, de 74 años, mide 1,65 metros, tiene color de ojos marrón, de pelo canoso, liso y largo, han informado desde el CNDES.
Se ha pedido que, si se dispone de información sobre la desaparecida, cualquier persona se ponga en contacto con el Centro Nacional de Personas Desaparecidas.
⚠️𝘼𝙇𝙀𝙍𝙏𝘼⚠️🚺𝗠𝗔𝗬𝗢𝗥 𝗗𝗘𝗦𝗔𝗣𝗔𝗥𝗘𝗖𝗜𝗗𝗔— CNDES (@cndes_oficial) July 19, 2026
𝗘𝗱𝗮𝗱 75 años
🧐Vista por última vez #Burgos
🔁RT📲 para ayudar a encontrarla
Si tienes noticias de su paradero:
✅📞091 @policia
✅📩https://t.co/7gdqKx3Uwa
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✅https://t.co/iWs9koK4FF pic.twitter.com/EQO7Pg2ix5
También, a través del 091 de la Policía Nacional.