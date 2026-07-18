La Lotería Nacional deja un montón de billetes en un municipio de Castilla y León con su segundo premio
El Sorteo de este sábado ha vuelto a repartir fortuna en nuestra Comunidad.
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El primer premio de la Lotería Nacional de este sábado, 18 de julio, valorado en 600.000 euros al número, ha caído en Terrasa, gracias al 28.920, como han confirmado fuentes de Loterías y Apuestas del Estado.
El segundo premio, con 120.000 euros al número, ha caído en Castilla y León, en concreto, en la localidad burgalesa de Aranda de Duero gracias al 36.809. Ha sido la administración situada en Las Boticas, 6, la que ha repartido el premio.
Los reintegros han sido el 0, 1 y 7.