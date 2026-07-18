Encuentran el cuerpo sin vida de una mujer desaparecida desde el viernes en Aranda de Duero

El cuerpo sin vida de la octogenaria desaparecida desde este viernes, 17 de julio, en Aranda de Duero ha sido localizado en la mañana de este sábado, como ha informado la Policía Nacional del municipio burgalés en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Era este viernes cuando se daba la voz de alerta de la desaparición de la mujer, vista por última sobre las 10:00 horas, en la Plaza de Santiago, vestida de color fucsia y con una bolsa de un supermercado.

Desde Protección Civil en Aranda de Duero se animaba a la ciudadanía a colaborar con cualquier dato sobre el paradero de esta mujer y se comenzaba su búsqueda en la localidad burgalesa.

Finalmente, en la mañana de este sábado, se hallaba el cuerpo sin vida de la mujer, como añaden desde la Policía Nacional, en un camino de la carretera Sinovas.

Las mismas fuentes aseguran que los hechos se están investigando pero que no hay indicios de violencia.