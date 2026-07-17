Localizan en buen estado a la mujer de 89 años desaparecida en una residencia de Burgos

La residente de 89 años cuya desaparición motivó la activación de un amplio dispositivo de búsqueda en la Residencia de Personas Mayores Fuentes Blancas, dependiente de la Diputación Provincial de Burgos, fue localizada en buen estado en el interior de las instalaciones del centro.

La institución provincial informó hoy de que la mujer permanecía en una zona de la residencia que no se detectó durante las primeras labores de rastreo. Finalmente, fue localizada a primera hora de la mañana sin presentar daños y en buen estado de salud.

La desaparición se detectó en la tarde de ayer, cuando un familiar acudió al centro y comprobó que la residente no se encontraba en las instalaciones.

El personal inició de inmediato una búsqueda en el interior de la residencia y, al no obtener resultados, avisó al Centro de Emergencias 1-1-2 a las 19.30 horas.

A partir de ese momento se activó un dispositivo en el que participaron efectivos de los Bomberos de Burgos, Policía Local, Policía Nacional, el Grupo Canino de Búsqueda y Rescate de Miranda de Ebro, el Grupo de Rescate y Emergencias (GREM), los Bomberos Voluntarios de Santa María, así como trabajadores de la residencia y de la Diputación Provincial.

Las labores de búsqueda se prolongaron hasta las 2.45 horas de la madrugada, cuando el operativo se suspendió.

Los trabajos se reanudaron hoy a las 7:30 horas con la ampliación de las zonas de rastreo y la revisión de las cámaras de videovigilancia, hasta que la mujer fue localizada en el interior del centro.

El presidente en funciones y vicepresidente primero de la Diputación de Burgos, Ramiro Ibáñez Abad, mostró su satisfacción por el desenlace y agradeció la labor de todos los participantes en el operativo.

"Quiero agradecer el extraordinario trabajo, la profesionalidad y la implicación de todos los efectivos de los cuerpos de seguridad, servicios de emergencia, voluntarios y trabajadores de la residencia que han participado en este operativo. Gracias a su rápida actuación, coordinación y entrega, la situación ha concluido con el mejor resultado posible", señaló.

Ibáñez también agradeció el interés mostrado por quienes siguieron la evolución del dispositivo y el respeto hacia la residente y su familia durante las horas que duró la búsqueda.