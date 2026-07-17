La campaña en apoyo a las exmonjas de Belorado alcanza las 500 firmas

Las exmonjas de Belorado en los juzgados de Burgos Ricardo Ordóñez ICAL

La campaña de recogida de firmas #NoALaCarcelParaLasMonjas lleva ya 500 rúbricas, según informó hoy el portavoz de las exmonjas de Belorado (Burgos), Francisco Canals, quien calificó esta cifra como un “primer hito” que refleja el respaldo ciudadano a la iniciativa.

La comunidad agradeció las adhesiones recibidas y animó a la sociedad a continuar apoyando la petición, puesta en marcha a través de la plataforma Change.org, para dar visibilidad a su causa y denunciar lo que considera una situación de “profunda injusticia”.

La campaña permanece abierta y sus impulsores confían en incrementar el número de firmas durante las próximas semanas.

“Las religiosas de Belorado son luz en la oscuridad. Son monjas rebeldes, castigadas por trabajar tanto”, afirmó Canals, quien aseguró que las exreligiosas “no han renunciado a sus principios ni lo harán” y las definió como “mártires del siglo XXI” por mantenerse “fieles a su conciencia antes que ceder a la presión”.

Este llamamiento se produce a escasos diez días de que las exmonjas comparezcan en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Briviesca dentro de las diligencias abiertas por la presunta venta de obras de arte.

La investigación también guarda relación, según la portavocía, con la venta de casullas a través de Wallapop y con el uso de vehículos durante su etapa en el convento de Belorado.

Las religiosas también permanecen pendientes de otro procedimiento, ya a la espera de juicio oral, relacionado con la atención prestada a cinco monjas de avanzada edad durante su estancia en el monasterio de Orduña (Vizcaya).

En esta causa, la Fiscalía solicita penas de hasta 12 años de prisión para las acusadas, que rechazan los hechos y sostienen que actuaron correctamente.