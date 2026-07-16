Herido, inconsciente y atrapado tras el vuelco de una hormigonera en un pueblo de Burgos

Un hombre de mediana edad ha resultado herido y está inconsciente y atrapado tras volcar con su hormigonera en la carretera BU-925, en el kilómetro 52 y dentro de la localidad burgalesa de Pinilla de los Barruecos, como ha informado el 112.

El suceso se ha producido a las 14:26 y los alertantes informaban de que el varón, de mediana edad, estaba atrapado e inconsciente en el vehículo.

Además, se ha producido un conato de incendio de rastrojo.

Se ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Burgos y a Emergencias Sanitarias-Sacyl que ha enviado un helicóptero sanitario y una ambulancia de soporte vital básico.