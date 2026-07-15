Incendio declarado en la cocina de un establecimiento público de Pancorbo: hay seis personas atendidas por humo

Seis personas han resultado afectadas por humo y han tenido que ser trasladadas al Centro de Salud de Miranda de Ebro tras el incendio en un establecimiento público en el área de servicio de Pancorbo, como han informado desde el Servicio de Emergencias.

El 112 ha informado de que ha recibido una llamada que alertaba sobre el incendio declarado en la cocina de este establecimiento público en el área de servicio de la localidad burgalesa, en el kilómetro 302 de la N-I sentido Burgos.

Señalaban, en un suceso que se ha producido a las 10:13 horas de esta mañana, que se precisaba asistencia sanitaria para atender a unas siete personas que habían inhalado humo en la cocina.

El 1-1-2 ha dado aviso de este incendio al Centro Coordinador de Emergencias, a los Bomberos de Miranda de Ebro, a los Bomberos de Burgos, a la Guardia Civil (COS) de Burgos y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envía una unidad medicalizada de emergencias y una ambulancia soporte vital básico (SVB).

En el lugar, el personal sanitario de Sacyl ha atendido finalmente a seis personas afectadas por humo, que posteriormente han sido trasladadas al Centro de Salud de Miranda de Ebro.