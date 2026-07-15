Las exmonjas de Belorado declararán el 27 de julio en Briviesca por la presunta venta de obras de arte

Las exmonjas de Belorado acudiendo a declarar al juzgado del municipio burgalés de Briviesca, el pasado mes de mayo Ricardo Ordóñez ICAL

Las exmonjas del monasterio de Belorado (Burgos) comparecerán el próximo 27 de julio en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Briviesca dentro de las diligencias abiertas por la presunta venta de obras de arte, según informó hoy su portavoz, Francisco Canals, quien enmarcó esta citación en los distintos procedimientos judiciales que afectan a la comunidad.

A través de un comunicado, Canals señaló que las religiosas "mantienen la determinación de seguir adelante pese a la situación que atraviesan" y afirmó que se sienten "perseguidas por el sistema". En este sentido, aseguró que continúan afrontando "una presión sin límites" mientras permanecen pendientes de distintas actuaciones judiciales.

Según indicó la portavocía de la comunidad, además de la comparecencia prevista para el 27 de julio, las diligencias en fase de instrucción también guardan relación con la venta de casullas a través de la plataforma Wallapop y con el uso de vehículos durante su etapa en el convento de Belorado.

El comunicado compara la situación de las exreligiosas con la de otras figuras históricas vinculadas a la vida religiosa que, según expone, fueron perseguidas o procesadas por distintos motivos, y sostiene que las monjas consideran que atraviesan una situación similar.

Asimismo, la comunidad informó de que ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas en la plataforma Change.org bajo el lema #NoALaCárcelParaLasMonjas, que, según indicó, suma hasta el momento 494 apoyos y pretende visibilizar el respaldo ciudadano a las religiosas.

La comparecencia del próximo 27 de julio se enmarca en uno de los procedimientos judiciales abiertos que afectan a las exmonjas de Belorado.

Paralelamente, otro procedimiento, ya pendiente de juicio oral, investiga la atención prestada a cinco religiosas de avanzada edad durante su estancia en el monasterio de Orduña (Vizcaya), causa en la que la Fiscalía solicita penas de prisión de hasta 12 años para las acusadas. Las exreligiosas rechazan todas las acusaciones y sostienen que actuaron correctamente.