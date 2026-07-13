Tellado anuncia 70 leyes para la "reconstrucción nacional" si el PP llega al Gobierno: "Hay que sacar al país del pozo"

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, durante su intervención en la XIV edición de Prensa y Poder, este lunes en el municipio burgalés de Aranda de Duero Ricardo Ordóñez ICAL

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha afirmado este lunes que el próximo Gobierno del PP deberá acometer "la misión de la reconstrucción nacional".

"Hay que sacar al país del pozo y desplegar la agenda reformista más ambiciosa de los últimos 50 años, 70 leyes a aplicar desde el primer día", ha señalado, durante su participación en la XIV edición de Prensa y Poder en el municipio burgalés de Aranda de Duero.

Tellado ha asegurado que se trata de "una misión de Estado para superar el muro en el que Sánchez decidió dividir a la sociedad española en la última investidura".

El secretario general del PP ha sostenido que su formación es "perfectamente consciente" de la magnitud y la dificultad de la tarea y de que el camino no será "fácil".

"Estamos preparados como organización política para emprender el proyecto de reconstrucción nacional", ha afirmado.

Y ha destacado que en el nuevo proyecto los servicios públicos en España volverán a funcionar con un "Gobierno que gobierne y deje de estar formado por tertulianos".

"No sabemos cuándo serán las elecciones generales, lo que sí sabemos es que el PSOE las perderá y el PP las ganará. El Gobierno de Sánchez agoniza, está en las últimas, salta a la vista, pero ahí empezará lo más difícil, reconstruir todo lo destruido por el sanchismo durante todo este tiempo", ha señalado.

Tellado ha avanzado que lo primero que deberá hacer el Gobierno será "una auditoría integral para ver el estado real de las cuentas y hasta dónde ha llegado el saqueo socialista".

También "un plan de limpieza institucional, profunda, un plan fiscal que devuelva el dinero a los españoles, y volver a poner la igualdad en la distribución del dinero de todos".

"Tiene que desaparecer toda la carcoma que Sánchez ha introducido en todas las instituciones del Estado; y hay que restaurar el respeto a la separación de poderes porque las instituciones tienen que volver a estar al servicio de los españoles", ha subrayado.

El dirigente popular ha denunciado que en estos años de sanchismo "ha habido 97 subidas de impuestos" y que un español "paga hoy en impuestos 3.500 euros más al año de lo que pagaba antes de la llegada de Sánchez en 2018".

Además, ha afirmado que impulsará un nuevo sistema de financiación autonómica que debe ser "justo, solidario y duradero" y que "no varíe en función de los intereses y de las aritméticas parlamentarias". "Tienen que volver las ayudas a las familias, a la natalidad, a la conciliación", ha incidido.

También ha apuntado a una ley antiokupación, la vuelta de las ayudas a las familias, la natalidad y la conciliación, una nueva política migratoria y la apuesta por el orden y la seguridad. "Gobernaremos para los españoles, con los españoles", ha destacado.

Tellado ha considerado que "los ocho años de Sánchez han hecho mucho más daño de lo que podríamos haber imaginado, en el ámbito institucional, en el ámbito social, en el ámbito económico y, desde luego, en el ámbito político".

"Ocho años después de la llegada de Sánchez a la Moncloa, todo está mucho peor en España", ha lamentado.

Y ha señalado que el Gobierno "tampoco aprueba leyes, socavando como nunca antes al poder legislativo y reduciendo al Congreso de los Diputados a una mera delegación del Gobierno".

"A esta debilidad política y de rumbo nacional se suma la corrupción masiva, estructural y sistémica", ha indicado.

El secretario general del PP ha asegurado que "llegaron corrompidos de casa, tardaron apenas unos días en empezar a amañar contratos y desde entonces no han parado de saquearlo todo y de delinquir".

"Estamos ante un gobierno en descomposición, podrido hasta el último rincón. Y hoy sabemos que lo están desde el primer día, desde el momento inicial de la llegada de Sánchez al poder", ha recordado.