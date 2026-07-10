Un trabajador de la limpieza, condenado a cárcel en Burgos por abusar de una estudiante menor en los baños

Un trabajador de la limpieza ha sido condenado a dos años de cárcel en Burgos después de abusar sexualmente de una estudiante menor de edad, de 17 años, en octubre de 2023.

Tanto la parte defensora como la acusación han llegado a un acuerdo de conformidad, por lo que la sentencia, a la que ha podido acceder este periódico, ya es firme.

Según el relato de los hechos probados, el acusado, un colombiano de 33 años en situación regular en España, entabló conversación con la víctima, menor de edad, cuando se encontraba estudiando en el centro donde el hombre trabajaba en el servicio de limpieza.

Ambos terminaron yendo al baño, donde comenzaron a besarse, con el consentimiento de la víctima, y terminaron manteniendo relaciones sexuales, aunque estas ya sin el beneplácito de la misma.

A pesar de las reiteradas negaciones de la víctima, quien señaló al acusado que le dolía y no quería continuar, el hombre siguió con sus intenciones hasta que terminó de eyacular.

Fruto del incidente, la menor sufrió un trastorno adaptativo y estado de ánimo deprimido de intensidad leve y no superior a 45 días. La sentencia, no obstante, reconoce que no le quedarán secuelas.

Finalmente, la Audiencia Provincial de Burgos ha condenado al trabajador a dos años de cárcel por un delito de agresión sexual, además de prohibirle acercarse a la víctima a menos de 50 metros por tiempo de tres años.

Por otro lado, también deberá indemnizar en concepto de responsabilidad civil con 2.000 euros a la víctima. Asimismo, la pena de prisión se suspende por un periodo de tres años en caso de que no delinca y se mantenga a disposición del tribunal. También deberá realizar un programa o curso formativo en educación sexual.