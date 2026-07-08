Muere un hombre tras la salida de vía de un turismo con vueltas de campana en un pueblo de Burgos

Imagen de archivo de una ambulancia junto a un técnico. Luis Cotobal Archivo

Un hombre ha fallecido y dos varones más han resultado heridos tras un accidente de tráfico que se ha producido en el kilómetro 43 de la CL-619, en Tórtoles de Esgueva, como ha informado el Servicio de Emergencias 112.

El suceso se ha producido a las 09:38 horas de este miércoles, 8 de julio, cuando llamaban a la sala del 112 avisando de la salida de vía y vueltas de campana de un turismo.

En un primer momento se informaba de que había tres personas heridas, tres varones adultos y uno inconsciente.

El 112 ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico, a Bomberos de Burgos, Bomberos de Aranda de Duero y a Emergencias Sanitarias Sacyl que ha enviado medios a la zona.

Las mismas fuentes han informado de que finalmente hay un varón fallecido y dos heridos que han sido trasladados al Hospital de Burgos uno y el otro al de Aranda de Duero.