Imagen de archivo de una ambulancia junto a un técnico.

Imagen de archivo de una ambulancia junto a un técnico. Luis Cotobal Archivo

Burgos

Muere un hombre tras la salida de vía de un turismo con vueltas de campana en un pueblo de Burgos

En el accidente hay otras dos personas heridas.

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Un hombre ha fallecido y dos varones más han resultado heridos tras un accidente de tráfico que se ha producido en el kilómetro 43 de la CL-619, en Tórtoles de Esgueva, como ha informado el Servicio de Emergencias 112.

El suceso se ha producido a las 09:38 horas de este miércoles, 8 de julio, cuando llamaban a la sala del 112 avisando de la salida de vía y vueltas de campana de un turismo.

Imagen del accidente. Fotografía: Bomberos Diputación Valladolid

En un primer momento se informaba de que había tres personas heridas, tres varones adultos y uno inconsciente.

El 112 ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico, a Bomberos de Burgos, Bomberos de Aranda de Duero y a Emergencias Sanitarias Sacyl que ha enviado medios a la zona.

Las mismas fuentes han informado de que finalmente hay un varón fallecido y dos heridos que han sido trasladados al Hospital de Burgos uno y el otro al de Aranda de Duero.