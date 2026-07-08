Cuatro hombres heridos tras el vuelco de una furgoneta en Gumiel de Izán

Un helicóptero medicalizado de Sacyl Junta de Castilla y León Emergencias 112 de Castilla y León

Cuatro hombres de entre 21 y 50 años resultaron heridos este miércoles tras el vuelco de una furgoneta en el kilómetro 2 de la carretera BU-902, a la altura de Gumiel de Izán, según informaron fuentes del 112 de Castilla y León.

La Sala de Emergencias del 112 recibió una llamada a las 15:25 horas que alertaba del incidente y se solicitaba asistencia para tres o cuatro personas heridas, todos hombres, y uno de ellos se encontraba inconsciente.

Finalmente, y tal y como confirmó posteriormente el 112, se atendió a cuatro hombres heridos, de entre 21 y 50 años.

Uno de ellos fue trasladado en helicóptero al hospital de Burgos, mientras los otros tres, en cada una de las tres ambulancias que se desplazaron al lugar, fueron llevados al hospital del municipio burgalés de Aranda de Duero.