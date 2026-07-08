La alianza estratégica de Cajaviva y Caja Rural con los comerciantes de Burgos cumple la mayoría de edad

El director de Cajaviva, Ramón Sobremonte, y la presidenta de la FEC, Consuelo Fontecha, renuevan el convenio de colaboración. Cajaviva y Caja Rural

Cajaviva y la Fundación Caja Rural de Burgos han formalizado este miércoles, 8 de julio, la renovación del convenio de colaboración con la Federación de Empresarios de Comercio (FEC) de la provincia burgalesa.

Una alianza estratégica que, además, cumple ya la mayoría de edad al alcanzar los 18 años de estrecha colaboración para apoyar el comercio de proximidad.

Así lo ha destacado el director general de Cajaviva, Ramón Sobremonte, quien ha subrayado que la finalidad común de todas las partes es "seguir siendo motor de la economía de la provincia, poniendo en valor la cercanía y la relación de confianza con nuestros clientes".

El convenio se sustenta sobre dos pilares principales. El primero de ellos es la puesta a disposición de los asociados a la federación de condiciones especiales en productos, servicios financieros y medios de pago.

Por otro lado, la entidad aportará 6.000 euros para que se destinen al impulso de la formación de los comerciantes y el refuerzo de sus competencias.

La presidenta de la FEC, Consuelo Fontecha, ha celebrado que "hay esperanza" en el comercio textil y de calzado, que afronta el futuro con optimismo.

En este sentido, ha explicado que este positivismo es gracias a la mejora de la comunicación digital de los comerciantes, pero siempre sin olvidar el comercio físico.

"Necesitamos, además del online, el offline para seguir teniendo vida en nuestras calles", ha sentenciado Consuelo Fontecha.