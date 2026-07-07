Incendio en la Fundación Lesmes de Burgos: tres trabajadores afectados

Tres trabajadores de la Fundación Lesmes han resultado intoxicados por inhalación de humo este martes tras declararse un incendio en las instalaciones del Centro de Inserción Social (CEIS), que la entidad gestiona en la calle Manuel Altolaguirre de Burgos.

Los tres afectados se encontraban conscientes cuando fueron atendidos por los servicios de emergencia.

El Centro de Emergencias 112 de Castilla y León recibió el aviso a las 19:35 horas.

La llamada fue realizada por el Cuerpo Nacional de Policía, que solicitó asistencia sanitaria para los tres trabajadores afectados.

Según la información facilitada al servicio de emergencias, el incendio ya se había declarado en el edificio, aunque el 112 no había recibido previamente ningún aviso relacionado con el fuego.

Tras recibir la comunicación, el centro coordinador movilizó a Emergencias Sanitarias del Sacyl, que desplazó una ambulancia hasta el lugar para atender a los afectados. Los tres presentaban síntomas de intoxicación por inhalación de humo, aunque permanecían conscientes en el momento de la asistencia.

El incendio se ha producido en el Centro de Inserción Social (CEIS) de la Fundación Lesmes, un recurso destinado a acompañar a personas sin hogar en sus procesos de inclusión social y laboral.