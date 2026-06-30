Cae una red de trata con fines de explotación laboral con epicentro en Burgos y Portugal
Hay tres personas detenidas en la provincia burgalesa, más otras dos que han pasado a disposición judicial en el país vecino.
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La Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil y la Polícia Judíciaria portuguesa han desarticulado una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral.
Bajo la operación Pinto - Maos Livres, la investigación se inició en marzo de 2025, cuando los agentes de Burgos rescataron, en la comarca de La Ribera burgalesa, a dos víctimas que llevaban sometidas al control de la banda desde hacía 30 y 15 años, respectivamente.
Durante esta primera fase se logró apreciar la estructura del entramado, perfectamente organizado y con un modus operandi muy concreto. Este consiste en captar en Portugal a personas especialmente vulnerables, con graves dificultades económicas y de exclusión social, a quienes se ofrecían falsas promesas de empleo y una mejora de sus condiciones de vida.
Una vez que eran trasladadas a España, la gran mayoría eran destinadas a trabajos agrícolas de baja cualificación. La organización controlaba todos los aspectos de su vida cotidiana, hasta el punto de obligarlas a residir en condiciones habitacionales y alimentarias extremadamente precarias.
De esta forma, las sometían a una constante situación de dependencia y apropiándose de la práctica totalidad del salario que obtenían.
Las pesquisas, a su vez, revelaron que la red usaba la identidad de las víctimas para inscribirlas en el sistema de la Seguridad Social española y acceder a algunas prestaciones públicas, además de abrir cuentas bancarias y registrar vehículos a su nombre.
El objetivo era dar apariencia de legalidad a su actividad y dificultar la labor investigadora. Pero esto no impidió que el trabajo realizado por efectivos de la Comandancia de Burgos, junto a los investigadores lusos, permitiera conseguir gran cantidad de pruebas sobre la actividad económica del entramado.
También lograron localizar e incautar bienes vinculados al mismo, acordar el bloqueo de diferentes cuentas bancarias e incluso embargar los inmuebles relacionados con los hechos investigados.
El resultado de la labor policial, coordinada a través de la Fiscalía de Cooperación Internacional de Burgos y Eurojust, los investigadores han detenido a tres personas de entre 32 y 35 años de edad localizadas en la comarca de La Ribera.
Una vez trasladadas a dependencias policiales para la confección de las correspondientes diligencias, ya han sido puestas a disposición de la Audiencia Nacional. Junto a estas tres personas, otras dos han sido puestas a disposición judicial en el país vecino.