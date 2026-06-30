Cae una red de trata con fines de explotación laboral con epicentro en Burgos y Portugal

Imagen de la operación que ha desarticulado la red de trata de seres humanos con fines de explotación laboral. Guardia Civil

La Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil y la Polícia Judíciaria portuguesa han desarticulado una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral.

Bajo la operación Pinto - Maos Livres, la investigación se inició en marzo de 2025, cuando los agentes de Burgos rescataron, en la comarca de La Ribera burgalesa, a dos víctimas que llevaban sometidas al control de la banda desde hacía 30 y 15 años, respectivamente.

Durante esta primera fase se logró apreciar la estructura del entramado, perfectamente organizado y con un modus operandi muy concreto. Este consiste en captar en Portugal a personas especialmente vulnerables, con graves dificultades económicas y de exclusión social, a quienes se ofrecían falsas promesas de empleo y una mejora de sus condiciones de vida.

Una vez que eran trasladadas a España, la gran mayoría eran destinadas a trabajos agrícolas de baja cualificación. La organización controlaba todos los aspectos de su vida cotidiana, hasta el punto de obligarlas a residir en condiciones habitacionales y alimentarias extremadamente precarias.

De esta forma, las sometían a una constante situación de dependencia y apropiándose de la práctica totalidad del salario que obtenían.

Las pesquisas, a su vez, revelaron que la red usaba la identidad de las víctimas para inscribirlas en el sistema de la Seguridad Social española y acceder a algunas prestaciones públicas, además de abrir cuentas bancarias y registrar vehículos a su nombre.

El objetivo era dar apariencia de legalidad a su actividad y dificultar la labor investigadora. Pero esto no impidió que el trabajo realizado por efectivos de la Comandancia de Burgos, junto a los investigadores lusos, permitiera conseguir gran cantidad de pruebas sobre la actividad económica del entramado.

También lograron localizar e incautar bienes vinculados al mismo, acordar el bloqueo de diferentes cuentas bancarias e incluso embargar los inmuebles relacionados con los hechos investigados.

El resultado de la labor policial, coordinada a través de la Fiscalía de Cooperación Internacional de Burgos y Eurojust, los investigadores han detenido a tres personas de entre 32 y 35 años de edad localizadas en la comarca de La Ribera.

Una vez trasladadas a dependencias policiales para la confección de las correspondientes diligencias, ya han sido puestas a disposición de la Audiencia Nacional. Junto a estas tres personas, otras dos han sido puestas a disposición judicial en el país vecino.