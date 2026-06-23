Cartif presenta la digitalización y la innovación como una oportunidad para conservar el patrimonio cultural y natural

El próximo 25 de junio, el centro tecnológico Cartif acercará hasta el Aula San Benito del Monasterio de Santo Domingo de Silos, en Burgos, las claves para abordar la conservación del patrimonio cultural en el medio rural.

Una jornada que servirá para mostrar cómo la digitalización y la innovación constituyen dos elementos que contribuyen a la gestión, conservación y difusión del patrimonio cultural y natural, reforzando a su vez su papel como motor de desarrollo sostenible en los territorios rurales.

Este encuentro está enmarcado dentro del Programa de Capacitación y Apoyo a la I+D+i Empresarial 'Centr@tec4', que está financiado por el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECyL).

Cartel de la jornada de Cartif en el Monasterio de Santo Domingo de Silos

El acto será inaugurado por el padre Abad del Monasterio de Santo Domingo de Silos, Lorenzo Maté, y el alcalde de la localidad, Emeterio Martín, quienes estarán acompañados por el director general de Cartif, José Ramón Perán, y la directora territorial de ICECyL, Virginia Santamaría.

Tras ellos llegará el turno de las ponencias técnicas por parte de entidades como el Grupo de Acción Local Agalsa o Burpellet. Además, la jornada contará con intervenciones de Virginia Santamaría o Francisco Javier Olmos, responsable de programas I+D de Cartif, quien desvelará las oportunidades de colaborar con el centro tecnológico.

Lorenzo Maté, por su parte, aportará una visión de por qué el patrimonio monástico es una de las claves del turismo y su capacidad para crear actividad económica en el entorno rural.

La técnico de turismo del Grupo de Acción Local Agalsa, Eva Juarros, analizará el papel de estas entidades como agentes dinamizadores de la conservación y valorización del patrimonio, impulsando actuaciones que favorecen la creación de actividad empresarial y empleo.

Con sus intervenciones, se pretende difundir que la conservación del patrimonio también puede ser una oportunidad de emprendimiento. En este sentido, el prior del Monasterio de La Vid, Agustín Alcalde, compartirá la experiencia de su comunidad monástica en la gestión y conservación de su patrimonio histórico.

El patrimonio natural tendrá su protagonismo con el socio fundador de Burpellet, Ricardo Martín, que explicará cómo el aprovechamiento forestal sostenible contribuye a la preservación de los recursos naturales y genera nuevas oportunidades económicas en las zonas rurales.

Por último, el director del área de Patrimonio Cultural y Natural de Cartif, Pedro Martín Lerones, presentará diferentes soluciones digitales para mejorar la gestión, conservación y difusión del patrimonio, incrementando también la competitividad y el atractivo de los destinos turísticos rurales.

La jornada nace con la finalidad de ofrecer una visión integral de la conservación del patrimonio, destacando la colaboración entre administraciones públicas, empresas, asociaciones y centros tecnológicos para lograr con la digitalización y la innovación una mayor conservación y difusión.

La inscripción para asistir es gratuita y puede formalizarse en https://www.cartif.es/centratec/conservacion-patrimonio/.