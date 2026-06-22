Fallece a los 49 años el periodista Sergio Corral, jefe de Informativos de COPE Burgos: “La vida nos ha golpeado”

El periodista Sergio Corral, jefe de Informativos de COPE Burgos y una de las voces más reconocibles de la radio burgalesa durante las últimas décadas, ha fallecido este domingo 22 de junio a los 49 años de edad.

Lo ha hecho tras una larga enfermedad contra la que luchó durante más de dos años y medio.

"No es un día fácil para nosotros este 22 de junio. Hoy la realidad, la crueldad en muchas ocasiones de la vida nos ha golpeado", aseguran desde la que fue su casa durante décadas.

Casado y con hijas, Corral desarrolló gran parte de su trayectoria profesional en COPE Burgos, emisora en la que trabajó durante 26 años y desde la que se convirtió en una referencia informativa para varias generaciones de oyentes.

Desde la cadena han mostrado su profundo pesar por la pérdida de quien consideran un "pilar fundamental" de la emisora.

Nacido en Pamplona y licenciado en Periodismo, Sergio Corral inició su carrera profesional en Burgos, ciudad en la que logró una gran proyección pública y un notable reconocimiento social.

Además de su labor diaria al frente de los informativos, fue una presencia habitual en numerosos acontecimientos de la capital burgalesa, ejerciendo como presentador y conductor de actos tan destacados como las fiestas de San Pedro y San Pablo, la San Silvestre Cidiana o la Vuelta a Burgos.

Su vinculación con el deporte también fue estrecha, ya que desempeñó funciones como juez de ciclismo, una faceta que complementó con su intensa actividad periodística.

Desde COPE Burgos han recordado especialmente la fortaleza y el optimismo que mantuvo durante el proceso de su enfermedad.

De hecho, en los últimos meses pudo reincorporarse temporalmente a los micrófonos de la emisora. "No te imaginas la emoción que suponía volver a verle ponerse delante de un micrófono... con esa potencia en la voz, esa fuerza, esa energía y sobre todo ese optimismo que le ha acompañado hasta el final", señalaron sus compañeros a través de un comunicado.

La noticia ha sido un jarro de agua fría para el mundo periodístico de Burgos, donde Sergio Corral era una figura muy querida y conocida.

"Una persona tremendamente querida y conocida en esta ciudad, que dejó huella en cada uno de nosotros", destacaron desde la emisora.

La capilla ardiente ha quedado instalada en el Tanatorio de Funeraria San José. El funeral se celebrará este martes, 23 de junio, a las 16.45 horas en la capilla de la propia funeraria.

Entre las numerosas muestras de condolencia recibidas destaca la del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, quien ha trasladado públicamente su apoyo y cariño a la familia, amigos y compañeros del periodista a través de las redes sociales.

"Siento profundamente el fallecimiento de Sergio Corral, una voz imprescindible de Burgos y de la radio. Todo mi cariño para su mujer, Mariluz, sus hijas, familia y compañeros de profesión", ha dicho.