Circo, humor y acrobacias llenarán Medina de Pomar durante dos meses con la novena edición de su festival

El Ayuntamiento de Medina de Pomar ha presentado la programación de la novena edición del Festival Medina de Circo, una cita ya consolidada dentro de la oferta cultural estival de la comarca.

El festival, dirigido artísticamente por Innovarte Creaciones Artísticas y respaldado por la Fundación Círculo y la Junta de Castilla y León, se desarrollará durante los meses de julio y agosto con una programación gratuita y abierta a todos los públicos.

Bajo el lema "Medina de Circo", las calles, plazas y pedanías del municipio acogerán espectáculos de magia, equilibrismo, humor, clown y acrobacias aéreas. La iniciativa mantiene además su apuesta por acercar la cultura al ámbito rural y educativo.

La concejala de Cultura y Turismo, Nerea Angulo, destacó que la extensión del festival a los centros educativos y a las pedanías responde al objetivo de garantizar el acceso a la cultura a toda la ciudadanía.

"Queremos que ningún vecino se quede sin la oportunidad de disfrutar de estas propuestas", señaló.

Uno de los pilares del proyecto es "Encircarte", una iniciativa que ha acercado el mundo del circo al alumnado del CEIP San Isidro durante los días 18 y 19 de junio.

Los escolares han disfrutado del espectáculo "Lorenzo de pesca con Catalina", de Innovarte Creaciones Artísticas, además de participar en talleres que les han permitido conocer de cerca distintas disciplinas circenses.

La programación principal arrancará el 12 de julio en la Plaza Somovilla con la compañía Pakipaya y su espectáculo "Coraje". La propuesta combina humor, circo aéreo, cine en vivo y acción en torno a un original western circense pensado para toda la familia.

El siguiente fin de semana llegará una intensa programación. Sirio Rubio presentará "Grotte" en la Plazuela del Corral, una propuesta de circo contemporáneo que mezcla malabares, magia, manipulación de objetos y movimiento corporal.

El 18 de julio será el turno de Jimena Cavalletti con "B.O.B.A.S. Banda Orquestal Benéfica de Actos Sepulcrales", un premiado espectáculo de clown y circo de calle que se representará en el exterior del polideportivo municipal.

El fin de semana concluirá con "Anónima", de Vaivén, en la Plaza Somovilla.

La obra rinde homenaje a las personas invisibles para la sociedad, aquellas que pasan desapercibidas en el día a día.

La programación continuará el 7 de agosto dentro de la Noche en Blanco. La compañía Niñas Malditas pondrá en escena "De cerca" en el patio del IES La Providencia, una propuesta íntima diseñada para las noches de verano.

Por tercer año consecutivo, el festival volverá a acercar el circo a las pedanías del municipio. La sección "Pedanías de Circo" llevará actuaciones a Santurde, Criales y Oteo de Losa, siempre a las 20.00 horas.

La primera cita será el 2 de agosto en Santurde con "Fifi y Cosquilla y el circo de pacotilla", de CCCCllowns y La Mueca. El 8 de agosto, The Shester's presentará "La Chimba" en Criales.

Finalmente, el 22 de agosto, Edu Manazas cerrará esta sección con "Fuera de stock" en Oteo.

Desde el Ayuntamiento animan tanto a vecinos como a visitantes a disfrutar de una programación que volverá a convertir las calles y plazas de Medina de Pomar en el gran escenario del circo durante el verano.