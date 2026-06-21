El refugio de Rocío Martínez: un pueblo de 30 habitantes con un complejo rocoso declarado Monumento Natural

La periodista deportiva Rocío Martínez se ha convertido en una de las profesionales más reconocidas del panorama audiovisual español.

Su presencia diaria en Antena 3 Noticias y su papel al frente de Radioestadio Noche en Onda Cero la han consolidado como una referencia de la información deportiva.

Sin embargo, lejos de los focos de Madrid, la burgalesa mantiene un vínculo muy especial con un pequeño pueblo de apenas 30 habitantes situado en el norte de la provincia de Burgos: Quintanilla de Sotoscueva.

Este rincón de Las Merindades no solo forma parte de sus recuerdos familiares, también está rodeado de algunos de los mayores tesoros naturales y patrimoniales de Castilla y León.

Nacida en Burgos el 20 de agosto de 1977, Rocío Martínez es licenciada en Periodismo por la Universidad de Navarra.

Sus primeros pasos en la profesión los dio en Radio Castilla (Cadena SER Burgos), donde comenzó realizando prácticas centradas en la información deportiva.

Posteriormente se trasladó a Madrid para incorporarse a Radio Madrid-Cadena SER y continuó desarrollando su carrera en distintos medios, incluyendo el periodismo digital en Terra Networks.

Uno de los periodos más destacados de su trayectoria fue su paso por Real Madrid Televisión, donde trabajó durante once años.

En 2016 dio el salto a Antena 3, incorporándose al área de Deportes de Antena 3 Noticias como presentadora. Además, ha colaborado en programas como Espejo Público y El Chiringuito.

Su carrera alcanzó un nuevo hito en septiembre de 2023, cuando se convirtió en la primera mujer en dirigir y presentar un programa deportivo nocturno de radio en España al ponerse al frente de Radioestadio Noche en Onda Cero.

Compaginando esta labor con la presentación de los deportes en la edición de sobremesa de Antena 3 Noticias.

A pesar de su éxito profesional, Rocío Martínez nunca ha ocultado sus raíces burgalesas. Fue socia del Burgos CF durante la década de los noventa, cuando el club militaba en Primera División, y sigue vinculada a numerosas iniciativas deportivas de la provincia.

Su relación

La conexión de Rocío Martínez con Quintanilla de Sotoscueva volvió a quedar patente recientemente durante la tradicional Romería de San Bernabé, una de las celebraciones más importantes de la Merindad de Sotoscueva.

La periodista fue nombrada Carbonera Mayor 2026, una distinción que recibió con gran emoción y rodeada de su familia.

A través de sus redes sociales compartió imágenes y recuerdos de una celebración que forma parte de su vida desde la infancia.

Según explicó, acudía cada año junto a sus abuelos, sus padres, sus tías y su hermana, convirtiendo esta romería en una tradición familiar profundamente arraigada.

También evocó algunos de los momentos más felices de su niñez relacionados con las costumbres deportivas de la zona, especialmente los bolos, una afición que practicaba desde pequeña junto a sus familiares en Quintanilla de Sotoscueva.

En el corazón de Las Merindades

Quintanilla de Sotoscueva es una pequeña localidad perteneciente al municipio de la Merindad de Sotoscueva, en la comarca burgalesa de Las Merindades.

Situado a unos 101 kilómetros de la ciudad de Burgos, este tranquilo núcleo rural cuenta con una población aproximada de 30 habitantes

Su reducido tamaño contrasta con la riqueza paisajística y patrimonial que lo rodea.

En el centro del pueblo se encuentra un espacio que durante años acogió los tradicionales bailes populares.

Junto a él todavía pueden verse una fuente-abrevadero y una antigua bolera, testigos de la vida social que marcó durante décadas el día a día de la localidad.

Entre sus principales elementos patrimoniales destaca la iglesia parroquial de La Asunción de Nuestra Señora, uno de los edificios más representativos del municipio.

Ojo Guareña

Aunque no se encuentra exactamente en Quintanilla de Sotoscueva, sí forma parte de la Merindad de Sotoscueva y constituye uno de los grandes atractivos turísticos de la zona.

El complejo kárstico de Ojo Guareña, declarado Monumento Natural, es una de las joyas geológicas más importantes de España.

Con más de 110 kilómetros de galerías exploradas, es el segundo sistema kárstico más extenso del país y figura entre los quince mayores del mundo.

Su importancia va mucho más allá de la geología. En su interior se han encontrado restos arqueológicos pertenecientes a distintas etapas de la historia humana, incluyendo restos humanos, grabados, pinturas rupestres, cerámicas y armas prehistóricas.

A ello se suma un extraordinario patrimonio natural formado por impresionantes salas subterráneas, lagos, simas y formaciones geológicas únicas.

También alberga una fauna muy singular, con especies de invertebrados exclusivas que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta.

El espectacular sumidero del río Guareña

Uno de los puntos más conocidos del Monumento Natural es el sumidero del río Guareña. Este espectacular enclave marca el lugar donde el río desaparece bajo tierra al introducirse en los materiales calizos del Cretácico.

Se trata de uno de los dos cursos de agua permanentes que alimentan el complejo subterráneo de Ojo Guareña, dando lugar a una red fascinante de galerías, simas, ríos y lagos ocultos bajo la superficie.