El mejor bar de España para ver el Mundial está en Burgos: en 2024 ya ganó el mejor bocata con uno de jamón y torrezno

El dueño del bar Alberto recibe el premio de manos de Capdevila Redes sociales

Es tiempo de Mundial de fútbol y son muchos los que se animan a verlo, mejor que en casa, en un bar. Pues bien, en Burgos está el mejor establecimiento para hacerlo.

Oé Oé Sport Bar ha sido reconocido como el mejor bar para ver el Mundial en España dentro de la iniciativa #MegaBarMundial, promovida por una empresa de ocio para identificar y dar visibilidad a aquellos locales donde la pasión por el fútbol se vive con mayor intensidad.

La entrega del galardón se llevó a cabo durante un evento privado que reunió a clientes habituales, aficionados, medios de comunicación y representantes de los ámbitos institucional, deportivo y hotelero.

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la presencia de Joan Capdevila, exjugador de la Selección Española y campeón del mundo, encargado de entregar personalmente el reconocimiento al establecimiento burgalés.

El premio forma parte de la campaña #MegaBarMundial, una iniciativa que ha movilizado a bares de toda España para demostrar que la afición también se vive fuera de los estadios. E

n el caso de Oé Oé Sport Bar, el respaldo de su comunidad de clientes y el ambiente generado en torno al fútbol fueron determinantes para conseguir el reconocimiento nacional.

Y ojo porque el Universal Sport - Cafetería Bar, en Zamora ha sido reconocido como segundo clasificado nacional gracias a la implicación de su comunidad y a su destacada participación en la iniciativa.

Como parte del galardón, el equipo de Oé Oé Sport Bar ha recibido una pantalla de gran formato y una suscripción anual para emitir fútbol en el establecimiento, una dotación que permitirá a sus clientes disfrutar aún más de los encuentros de la próxima temporada.

De campeón de los bocatas

Este nuevo éxito se suma a otro importante reconocimiento conseguido recientemente por el establecimiento burgalés. Porque si hay una frase que define la trayectoria de Oé Oé Sport Bar es que “quien la sigue la consigue”.

En 2024, el local logró alzarse con el premio al mejor bocadillo de España gracias a su creación denominada Único, presentada en el Campeonato de España de Bocatas.

Una propuesta gastronómica que apostó por dos productos icónicos de Castilla y León: el jamón ibérico de Salamanca y el torrezno de Soria.

Aunque a primera vista pueda parecer una receta sencilla, el resultado es un bocadillo de gran complejidad gastronómica y perfectamente equilibrado. Su elaboración combina pan campesino, jamón ibérico 100% de bellota, torreznos crujientes, queso curado de oveja, pimientos de cristal asados a baja temperatura y tomate confitado lentamente con aceite de ajo.

La receta se completa con una mayonesa de ibérico elaborada con crujiente de jamón y una delicada emulsión de yema de huevo campero preparada diariamente con aceite de ajo confitado, logrando una combinación de sabores que conquistó tanto al jurado como al público.