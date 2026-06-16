El pueblo de Burgos que sortea un viaje durante la Semana del Orgullo: programación de tres días en arco iris

Medina de Pomar renueva su compromiso con la convivencia y la igualdad a través de un completo calendario de actividades culturales, formativas y de ocio que se desarrollará del 26 al 28 de junio.

La localidad burgalesa de Medina de Pomar se prepara ya para clausurar el mes de junio por todo lo alto reafirmando su compromiso con la igualdad, la diversidad y la convivencia ciudadana.

El Ayuntamiento medinés ha presentado de forma oficial una completa y participativa programación cultural y social orientada a conmemorar el Día Internacional del Orgullo LGTBI+.

Una apuesta que se desplegará a lo largo de todo el fin de semana del 26 al 28 de junio bajo el sugerente y emotivo lema «Medina de Pomar, Siente el Orgullo».

Esta vibrante iniciativa se consolida con fuerza en el municipio por segundo año consecutivo, asentando un espacio de encuentro que busca impulsar la visibilidad, el respeto y la igualdad real de todas las personas LGTBI+ mediante propuestas de acceso libre y abiertas a toda la ciudadanía.

El proyecto ha sumado la valiosa y estrecha colaboración de dinámicas asociaciones de la zona como la Asociación Cultural Alternativa Medina, el club deportivo Alcázar CD y una nutrida representación de establecimientos de la hostelería local, demostrando la implicación global de la comunidad medinesa en esta festividad.

Como muestra de este enfoque transversal, la Biblioteca Municipal se convertirá en un núcleo neurálgico del conocimiento al acoger el denominado «Punto Arcoiris».

Un rincón literario dotado con una cuidadosa selección de obras y materiales bibliográficos especializados en la diversidad afectivo-sexual y de género.

De igual modo, la estética urbana cobrará protagonismo propio mediante la campaña ornamental «Calles con identidad», una acción cargada de simbolismo visual por la cual distintas vías y espacios neurálgicos de la villa.

El programa oficial arrancará su andadura el viernes 26 de junio abriendo las puertas a la concienciación con la celebración del taller especializado titulado «Entornos seguros y buen trato en la comunidad local».

Esta importante sesión formativa, planificada en el Centro de Ocio +60 y dirigida de forma abierta tanto a la población juvenil como a la adulta, será impartida con rigor profesional por el Gabinete Espacio Psicología, Sexología y Diversidad «SLP».

El objetivo central del encuentro es dotar a los asistentes de herramientas prácticas para robustecer las redes de apoyo comunitario y propiciar dinámicas de convivencia sana cimentadas firmemente sobre el respeto mutuo y la inclusión de las diferencias individuales.

Con la llegada del sábado, Medina de Pomar dará rienda suelta a su vertiente más festiva, dinámica y participativa en una jornada que promete dinamizar la economía local.

El sábado estará marcado por el carácter festivo y participativo de la jornada.

A mediodía la Plaza Somovilla acogerá el Goligol del Alcázar CD. Entre las 17:00 y las 20:00 horas, las calles del casco histórico acogerán un pasacalles y tardeo por la diversidad, amenizado por una charanga y con la implicación activa de la hostelería local.

Con la consumición se podrá conseguir la pulsera del “Orgullo medinés” y una participación en el sorteo de un viaje especial. La celebración continuará por la noche en la Plaza Somovilla con una sesión musical para todas las edades a cargo de Dreyky DJ.

La jornada sabática se prolongará hasta bien entrada la noche regresando de nuevo a la Plaza Somovilla, emplazamiento que vibrará con una sesión musical apta para todas las edades de la mano de Dreyky DJ.

El broche de oro de este intenso fin de semana llegará el domingo en un ambiente de marcado carácter artístico e institucional que pivotará alrededor del Museo Histórico de Las Merindades.

Las salas del histórico recinto acogerán la prestigiosa exposición artística «AFECTUS», contando con el insustituible privilegio de que el propio autor de la muestra, el artista Daniel Jaén, guiará personalmente a los visitantes en un recorrido comentado de su obra.

Posteriormente, Jaén participará en una provechosa charla-coloquio abierta a las preguntas del público para desgranar reflexiones hondas y necesarias sobre las múltiples realidades que afronta el colectivo LGTBI+, las confluencias del arte contemporáneo y los retos pendientes de la visibilidad social.

La concejala de igualdad, Verónica Ortega, ha querido destacar con entusiasmo que esta ambiciosa programación es, en esencia, «una invitación a construir entre todos y todas un municipio más inclusivo, respetuoso y comprometido con la igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas».

Asimismo, la edil ha querido hacer especial hincapié en el agradecimiento colectivo, ensalzando «enormemente la implicación de asociaciones y hostelería en este programa ya que sin ellos no sería posible» levantar un evento de esta envergadura.