Muere un hombre aplastado por un montacargas de unas obras en Burgos

Un hombre de unos 65 años ha fallecido este martes tras resultar aplastado por un montacargas en unas obras en la ciudad de Burgos.

El 112 de Castilla y León ha recibido una llamada a las 9:15 horas alertando de que la víctima había resultado herida a la altura del número 18 de la calle Igualdad, en la capital burgalesa.

El 112 ha avisado a la Policía Local de Burgos, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl.

En el lugar de los hechos, el personal sanitario solo ha podido confirmar el fallecimiento del hombre.

Posteriormente, desde el Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León se ha activado el Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias (Gripde) para atender a los familiares del fallecido.