Muere un hombre aplastado por un montacargas de unas obras en Burgos
El suceso ha tenido lugar esta mañana en la calle Igualdad de la capital burgalesa.
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Un hombre de unos 65 años ha fallecido este martes tras resultar aplastado por un montacargas en unas obras en la ciudad de Burgos.
El 112 de Castilla y León ha recibido una llamada a las 9:15 horas alertando de que la víctima había resultado herida a la altura del número 18 de la calle Igualdad, en la capital burgalesa.
El 112 ha avisado a la Policía Local de Burgos, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl.
En el lugar de los hechos, el personal sanitario solo ha podido confirmar el fallecimiento del hombre.
Posteriormente, desde el Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León se ha activado el Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias (Gripde) para atender a los familiares del fallecido.